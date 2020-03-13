Футбольные болельщики выберут между «Новосибирском» и «Чкаловцем»

Власти Новосибирской области запустили общественный опрос с целью определить название футбольного клуба региона.

Опрос запущен 11 марта на портале «Электронная демократия Новосибирской области», инициатором выступило минспорта региона. Для того, чтобы принять участие в голосовании, нужно авторизироваться на портале. Опрос завершится 10 апреля. Болельщикам предложили два варианта названия футбольного клуба: «Новосибирск» и «Чкаловец». К пятнице за «Новосибирск» проголосовали 16 человек, за «Чкаловца» — 25.

Напомним, решение о создании нового футбольного клуба было принято властями Новосибирской области в июне прошлого года, после фактической ликвидации ФК «Сибирь», сейчас находящегося в процедуре банкротства. Главными претензиями областных властей к «Сибири» были «неэффективное управление действующего руководства» и вылет клуба в сезоне 2018-2019 во второй дивизион. Новый футбольный клуб сами чиновники называли «Новосибирском». Была зарегистрирована автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб «Новосибирск». Позднее власти региона не исключили, что клуб будет переименован.

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