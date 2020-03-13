По итогам 2019 года Новосибирская область осталась в числе лидеров среди регионов СФО по мясу птицы и продолжает держать пальму первенства в производстве яиц. Однако значительного роста объемов не происходит, не прогнозируют его эксперты и на предстоящий год. Об итогах и перспективах сибирского птицеводства — в материале «Континента Сибирь».

По данным Новосибирскстата, в январе 2020 года объемы производства скота и птицы на убой в Сибирском федеральном округе составили 97 тыс. тонн. На втором месте после Алтайского края (18,5 тыс. тонн) в статданных значится Новосибирская область с объемом в 17,4 тыс. тонн. Производство яиц в СФО за первый месяц года составило 504,2 млн штук. Новосибирская область в списке занимает первое место с объемом 101,5 млн штук, несмотря на то, что в сравнении с аналогичным периодом 2019-го он снизился почти на один процент. Напомним, за 2018 год в регионе было произведено более миллиарда яиц и 80,2 тыс. тонн мяса птицы. В министерстве сельского хозяйства Новосибирской области отмечают, что по итогам прошедшего года мясное птицеводство в регионе вошло в число прибыльных направлений АПК. «Наиболее рентабельными подотраслями по итогам года являются плодоводство — 59%, молочное животноводство — 31,8%, овощеводство — 25,1% и мясное птицеводство — 21,4%», — отмечал в конце января на выездном заседании коллегии министерства начальник управления экономики, анализа деятельности и государственной поддержки АПК минсельхоза Новосибирской области Роман Земсков.

По данным экспертов, общий объем производства мяса птицы в стране за 2019 год вырос на 0,8% в сравнении с предыдущим годом и составил 4,95 млн тонн. При этом аналитики отмечают стагнацию курятины — в большинстве регионов прироста производства по ней не было. «Можно отметить прирост производства птицы в Ставропольском крае, Пензенской области, но в этих регионах увеличивается производство индейки, которое также нужно учитывать», — пояснила «Континенту Сибирь» эксперт рынка мяса «Института конъюнктуры аграрного рынка» (ИКАР) Анна Кудрякова. По Сибирскому федеральному округу аналитик отметила рост производства птицы за год в Новосибирской области на 6,22%, в Алтайском крае — на 1,3%, в Тюменской области — почти на 12%, но в этом регионе, по ее словам, в основном увеличивался объем индейки. «В Омской и Иркутской областях, наоборот, можно отметить снижение производства птицы на 13,4% и 7,4% по итогам 2019 года», — сказала Анна Кудрякова. В целом по РФ значительного увеличения объема производства птицы, по оценке экспертов, в ближайший год не ожидается. По оценке новосибирских птицеводческих предприятий, минувший год стал для них достаточно успешным в плане объемов и продаж. В разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» коммерческий директор ЗАО «Птицефабрика Октябрьская» Людмила Миленко оценила прошедший год для отрасли как один из лучших. «Была востребованность продукции и достаточно хорошая рыночная цена, это позволило нам получить дополнительную прибыль и пустить ее на развитие», — пояснила Людмила Миленко.

Значительный объем экспорта птицы в 2019 году был направлен в Украину, Казахстан, Вьетнам, Киргизию. Заметное увеличение экспорта птицы наблюдалось в Саудовскую Аравию и ОАЭ. Рост отгрузок отмечался в Таджикистан и Узбекистан. Одним из серьезных катализаторов развития сибирского птицеводства эксперты называют растущие объемы экспорта птичьего мяса в КНР. В январе текущего года власти страны расширили перечень российских предприятий, которые могут экспортировать продукцию птицеводства на китайский рынок. В числе 55 сельхозпроизводств есть и компании из СФО: «Алтай Бройлер», «Межениновская птицефабрика» из Томской области и три новосибирских предприятия — ЗАО «Птицефабрика Октябрьская», «Птицефабрика Чикская» (входит в состав группы «Продо») и «Новосибирская птицефабрика». По информации Анны Кудряковой, благодаря открытию рынка Китая и активному развитию этого направления во второй половине 2019 года общий рост экспорта птицы из России составил 13% относительно предыдущего года и приблизился к 210 тыс. тонн. «Отгрузки в Китай составили 30% от всего отгруженного мяса птицы. При этом отгрузки во Вьетнам сократились более чем на 60% относительно прошлого года», — уточнила эксперт. Из-за угрозы распространения коронавируса оптимистичный прогноз сотрудничества российских птицеводов с Китаем сейчас оказался под вопросом. «Как будет развиваться ситуация с экспортом в эту страну в 2020 году, покажет время», — подчеркивает эксперт ИКАР.

В руководстве новосибирских птицефабрик считают, что проблемы экспорта продукции птицеводства в КНР для сибирских предприятий не являются критичными. «Наши отгрузки в Китай пока идут по плану. Первая в этом году отгрузка будет в конце месяца. Дело в том, что Сибирь не такие объемы отгрузок делает, как центральная часть России, откуда ежедневно уходят контейнеры в КНР», — рассказала Людмила Миленко. По словам коммерческого директора «Новосибирской птицефабрики» Ларисы Шперлинь, в 2019 году предприятие отправило в Китай более 700 тонн продукции. «Безусловно, это значимое направление реализации. Но для нас как для российского предприятия более важно обеспечить продукцией регионы России, где собственное производство мало развито, например, из-за климатических условий. Да, из-за коронавируса происходила задержка поставок, так как были закрыты порты, в феврале снизилась цена на экспортный продукт, вырос фрахт, а значит, для покупателей выросла логистика в цене. Но это не стало критичным для предприятия, так как основная направленность у нас все-таки внутрироссийская», — сказала Лариса Шперлинь.

Что касается прогноза на рынок предстоящего года, на новосибирских предприятиях пока оценивают его осторожно. По словам Людмилы Миленко, в начале года произошло резкое снижение цен на продукцию на российском рынке, и только сейчас ситуация начала восстанавливаться. «Как долго продлится стабилизация, пока непонятно. Рынок не похож ни на 2019 год, ни на 2018-й, он непонятен, и прогнозов пока дать никто не может», — сказала представитель «Октябрьской птицефабрики». Директор по маркетингу «Новосибирской птицефабрики» Галина Лупанова отметила, что предприятие ждет в предстоящем году роста объемов продукции переработки — полуфабрикатов и колбасной продукции. «Эти сегменты перспективны, и мы гибко реагируем на спрос покупателей, предлагая новый интересный ассортимент, современные удобные упаковки», — сказала Галина Лупанова. Что касается экспорта продукции птицеводства, оно, по словам представителя предприятия, «будет зависеть от уровня цен».

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