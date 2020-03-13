Подавляющее большинство территорий Красноярского края обеспечены услугой по вывозу ТКО, отчитались власти. Однако в регионе много проблем — от низкой платежной культуры до дефицита контейнеров. Некоторые критики заявляют, что мусорная реформа не принесла других результатов, кроме повышения цен и разрушения старой системы.

Коммунальной услугой по вывозу твердых коммунальных отходов обеспечены 92% жителей Красноярского края. В 30 населенных пунктах услуга не оказывается или оказывается частично. Такие данные обнародовал региональный министр экологии и рационального природопользования Павел Корчашкин на заседании тематического круглого стола в Законодательном собрании. Сегодня в Единый государственный реестр включены 30 полигонов твердых коммунальных отходов, четыре сортировочные линии, пять комплексов по обезвреживанию отходов. При этом до 2028 года необходимо создать 12 новых и реконструировать 10 действующих полигонов, добавил глава ведомства.

Корчашкин пояснил, что власти совместно с органами местного самоуправления работают на пресечение возникновения несанкционированных свалок. Разработан широкий комплекс мер: от подготовки общественных инспекторов до разъяснительной работы с населением. Всего за прошлый год из выявленных 85 свалок ликвидирована 41, и во второй половине года количество жалоб от населения на вывоз ТКО существенно сократилось. Впрочем, участники встречи признали и наличие проблем. «Вынужден констатировать низкую платежную дисциплину населения, что негативно сказывается на работе компании. Кроме того, наблюдается нехватка мусорных баков», — заявил директор ООО «Красноярская рециклинговая компания» Илья Ильин. В частности, по озвученным на встрече сведениям, муниципалитетам края требуется ежегодно 58 тысяч баков, в то время как реально приобретается 10 тысяч. Впрочем, по словам депутата Александра Симановского, власти работают над решением этой задачи. В рамках очередной корректировки краевого бюджета предполагается увеличение затрат на приобретение контейнеров с сегодняшних 168 млн рублей до 200 млн.

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Алексей Кулеш скептически относится к итогам мусорной реформы. «Прошел год после начала мусорной реформы. По моему мнению, она не дала Красноярскому краю того, что должна была дать. У нас не появилось промышленности по переработке отходов. Кроме того, по решению правительства края нормативы накопления мусора отличаются по территориям в 78 раз», — прокомментировал он.

Депутат городского Совета Красноярска Роман Крастелев рассказал «Континенту Сибирь», что считает мусорную реформу невыполненной, а ее итоги оценил как негативные. «Практически нигде не достигнута заявленная цель реформы. Не появилось ни одного мусоросжигательного или мусоросортировочного завода, не проведена рекультивация действующих объектов. Единственное изменение — повышены тарифы. Старая система, может, и не была идеальной, но сегодня она разрушена. В Красноярске по сути есть два «мусорных короля», которые сегодня диктуют нам условия. Особенно серьезная ситуация в частном секторе — площадки для сбора мусора оборудованы не везде, а платить нужно всем. Еще одна проблема здесь — вывоз золы. По закону она не относится к ТКО, но что делать с этим типом отходов, которых немало в частном секторе, — неясно», — отмечает муниципальный парламентарий.

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