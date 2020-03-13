Апелляция на приговор Анатолию «Челентано» Радченко поступила в Верховный суд РФ

В Верховный суд РФ поступила апелляция на приговор, вынесенный руководителю группы киллеров новосибирского организованного преступного сообщества (ОПС Трунова) Анатолию Радченко (Челентано).

Как уточняется в картотеке дел ВС РФ, жалоба поступила 12 марта в третий состав судебной коллегии по уголовным делам. Напомним, летом прошлого года представляющий интересы Анатолия Радченко адвокат Владимир Волого сообщил «Континенту Сибирь» о том, что подал промежуточную апелляционную жалобу в Верховный суд РФ.

Новосибирский областной суд приговорил Анатолия Радченко к 24 годам колонии строгого режима и штрафу в размере миллиона рублей в июле 2019 года. Он был обвинен в руководстве структурными подразделениями преступного сообщества ОПС Трунова, создании и руководстве бандой, которая с 1997 по 2009 годы совершила четыре убийства и покушение еще на четыре.

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