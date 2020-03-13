По данным экспертов, последние четыре года производство мяса птицы в России и его экспорт постоянно растут. Не стала исключением и Новосибирская область, где за 9 месяцев прошедшего года выпуск мяса птицы вырос на 3,1%. О том, с какими итогами завершили год новосибирские производители и что значится в планах, «Континенту Сибирь» рассказал генеральный директор агрохолдинга ЗАО «Птицефабрика Октябрьская» ОЛЕГ ПОДОЙМА.

— Олег Николаевич, как бы вы оценили минувший год, насколько удачным он был для производства?

— Минувший год для предприятий группы компаний «Октябрьская» был напряженным, но достаточно стабильным в плане роста показателей производства. Как и раньше, качество нашей продукции и его контроль на всех этапах были в приоритете.

В бройлерном направлении мы добавили тысячу тонн в живом весе, прирост составил 4,5%. Это удалось, главным образом, за счет ввода в эксплуатацию нового современного корпуса откорма на 92,4 тыс. голов цыплят-бройлеров. Кроме того, в 2019 году, одновременно с переходом на мясной кросс (гибрид домашней птицы. — «КС») «Росс 308» компании «Авиаген», у нас стартовал второй этап реконструкции племенного репродуктора, по завершении которого мы будем производить более 40 млн инкубационного яйца в год уже к концу 2021 года. В результате племенное направление птицефабрики, как мы рассчитываем, станет самым крупным производителем инкубационного яйца за Уралом по технологии искусственного осеменения.

— Говоря о внутреннем рынке, как бы вы сегодня оценили объем и спрос на продукцию птицеводства в российских регионах? Как влияют на этот процесс снижение покупательской способности потребителей, общая экономическая ситуация?

— Производство пищевого яйца в нашей области находится в постоянном профиците. Это в итоге сказывается на низкой цене продукта и рентабельности яичного направления. Однако качество и ассортимент продукции под брендами «Кольцовское», «Солнышко», «Каргатское», «ХХL» нашего производства находят своего покупателя в магазинах фирменной сети и федеральных сетевых ретейлерах. Достаточно сказать, что за прошлый год предприятия нашего холдинга произвели более 340 млн штук яиц.

Холдинг постоянно расширяет фирменную сеть, сейчас это уже 75 магазинов в Новосибирской области и за ее пределами. Стараемся удивить покупателей и ассортиментом продукции глубокой переработки. К примеру, недавно мы наладили выпуск копчено-вареных гребешков. Это продукт с максимальным содержанием коллагеновых волокон, необходимых как взрослым, так и детям, кроме того, он наверняка придется по вкусу и любителям закуски к пенным напиткам.

— Кроме мяса птицы, вы развиваете фуражные культуры для собственного кормопроизводства, как оцениваете урожай?

— Фактически рекордная урожайность была по яровым культурам. При общем намолоте по предприятиям группы компаний более 55,7 тыс. тонн и урожайности 28 ц/га с отдельных полей урожайность достигала 55 ц/га. Складские мощности предприятия ожидает ввод новых силосов для хранения на 6 тыс. тонн, сейчас идут монтажные работы.

— Одним из наиболее перспективных направлений для экспорта мяса птицы в конце прошлого года назывался Китай. Какие у компании сегодня планы на китайский рынок и как на них отразилась ситуация с коронавирусом?

— Наше предприятие еще в апреле 2019 года было аттестовано для экспорта продукции в КНР, но только к концу года официально внесено в реестр предприятий экспортеров. Причиной задержки стала длительная процедура согласования китайской стороной. Ситуация последних месяцев уже этого года в целом и вопрос с короновирусом в частности негативно отразились только на ценообразовании экспортных поставок наиболее востребованной продукции — ног и крыльев цыплят бройлеров.

Однако китайские партнеры высоко оценили качество лапок нашего производства, что отразилось на интересной цене поставки при формировании уже первой партии.

— Кроме китайского рынка, какие еще рынки мяса и птицы в западном и восточном направлении вы рассматриваете как перспективные?

— География продаж племенной птицы — почти 40 птицефабрик на всем постсоветском пространстве: От Таджикистана и Казахстана до Хабаровского края и п/о Сахалин регулярно отправляем партии инкубационного яйца и суточных цыплят. Пищевое яйцо нашего производства, кроме Сибирского региона, знают в Крыму, на Камчатке и Сахалине.

Мы продолжаем тесно работать с Монголией. Предприятия холдинга с 2018 года являются главным экспортером пищевого яйца в эту страну, занимая третье место по экспорту пищевого яйца в РФ. Кроме пищевого яйца, племрепродуктор Ново-Барышевской птицефабрики поставляет в Улан-Батор инкубационное яйцо несушки, а в июне начнем поставки туда бройлерного инкубационного яйца. Кроме того, согласуем поставки в Монголию бройлеров. Считаем этот рынок перспективным, поскольку там сейчас практически нет промышленного птицеводства. А продукция эта очень востребована в Азиатском регионе, и многие инвесторы Южной Кореи и Китая понимают это.

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