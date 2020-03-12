Как ранее писал «Континент Сибирь», Красноярский экономический форум в этом году впервые не состоится. Мероприятие отменено наравне с другими крупными российскими форумами, как например, проводимым в Новосибирске «Технопромом». Красноярский бизнес терпит убытки, а эксперты считают, что к будущему году необходимо разработать принципиально новый формат этого события в связи с изменившимися политическими и экономическими обстоятельствами.

Красноярский экономический форум впервые за 16 лет в нынешнем году не состоится. Мероприятие было намечено на 19–21 марта, и в колл-центре КЭФ до последнего момента утверждали, что речь об отмене не идет, поскольку «сейчас идет отказ от международных форумов, а красноярский к ним не относится». Однако в начале марта региональные власти все же заявили о переносе форума на неопределенный срок. По официальной версии — «в связи с рекомендациями федеральных органов власти». Неофициально решение связывают с коронавирусом.

Это не первое подобное мероприятие в стране, от которого приходится отказываться из-за эпидемиологической обстановки. Ранее стало известно об отмене сочинского Российского инвестиционного форума в середине февраля, а затем и Петербургского международного экономического форума, запланированного на начало июня.

В свою очередь в Новосибирске под угрозой отмены оказался форум «Технопром». «Скорее всего, мы отменим запланированные на более поздний период такие мероприятия как наши форумы – УчСиб, «Транспорт Сибири» и «Технопром». Такое решение готовится», — отметил 12 марта губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Напомним, что ранее в регионе из-за угрозы распространения коронавируса был отменен ряд массовых мероприятий, в том числе, мероприятия фестиваля «Крымская весна», запланированные на 15 марта. На всей территории страны отменяются и другие массовые мероприятия, например, спортивные.

Напомним, что Красноярский экономический форум впервые прошел в 2004 году, хотя тогда имел название инвестиционного форума. Первые годы КЭФ фокусировался на перспективах Красноярского края, но в 2006 году мероприятие было посвящено тематике Сибири и Дальнего Востока, а в 2007 году уже вышло на всероссийский масштаб. За годы работы форум успели посетить первые лица страны. Дмитрий Медведев принимал участие в его работе сначала в ранге вице-премьера правительства (2008 год), а затем и премьер-министра (2013 год). В 2012 году Владимир Путин в статусе главы правительства РФ провел на КЭФ заседание экспертного совета Агентства стратегических инициатив. Последний проведенный форум в 2019 году собрал около 9 тыс. человек из 60 субъектов Федерации и почти 30 стран мира. Было подписано 70 соглашений на общую сумму более 600 млн рублей.

Осенью минувшего года стало известно об изменении статуса мероприятия. Правительство РФ приняло решение отказаться от проведения КЭФ и заменить его ежегодным форумом национальных проектов, который должен проходить в разных городах страны. Однако региональные власти заявили, что все же намерены провести КЭФ своими силами, изменив его формат в пользу обсуждения сибирской повестки. Форум 2020 года, по последним данным, должен был носить название «Проекты развития — энергия роста» и включать до 60 дискуссионных площадок, а центром обсуждения предполагалось сделать комплексный инвестпроект «Енисейская Сибирь».

Исполнительный директор Сибирской ассоциации гостеприимства Ирина Максимова отмечает, что форум был важным источником прибыли для гостиничного и ресторанного бизнеса Красноярска, и решение об отмене мероприятия ухудшило положение отрасли.

«Сейчас и без того мы живем в условиях снижения туристической активности в связи с эпидемиологической ситуацией. В последние годы гостиницы адаптировались под форум, уже не возникало проблемы найти место. Да и в ресторанах в дни форума была выручка. И конечно, досадно, что в нынешнем году этого не случится. Речь ведь идет не только о недополученной прибыли. Сейчас гости форума отказываются от брони в красноярских гостиницах, им возвращаются финансовые средства, и это коммерческий ущерб для предприятий. Оценить масштабы потерь предстоит позже», — объяснила она.

К началу нового политического сезона будет заново обсуждаться сама концепция региональных форумов, и красноярского в том числе

По мнению политолога Юрия Москвича, отказ от форума не несет существенных угроз имиджу Красноярского края, поскольку речь идет о непредвиденных обстоятельствах, и мероприятия отменяются повсеместно, в том числе за пределами страны. Однако формат последующих форумов может быть пересмотрен.

«С одной стороны, проводить форум было бы правильнее через год. Новое правительство сейчас демонстрирует совсем другой подход к нацпроектам, и было бы правильно год спустя рассмотреть и обсудить, насколько эта концепция оправдалась. С другой стороны, делать центром обсуждения ту же «Енисейскую Сибирь», во многом созданную на тех же нацпроектах, где все очевидно и предсказуемо на ближайшие три года, вряд ли логично. Кроме того, в условиях начинающегося кризиса довольно странно обсуждать привлечение инвестиций. Поэтому я думаю, что к началу нового политического сезона будет заново обсуждаться сама концепция региональных форумов, и красноярского в том числе. Надо обсудить реальные мотивации участников на современном этапе и цели, которые мы хотим достичь проведением таких мероприятий», — рассуждает он.

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