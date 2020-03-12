Бывший начальник управления мэрии Новосибирска задержан за махинации с землей

Следственный комитет сообщил о задержании бывшего начальника управления нормативно-правовой работы мэрии Новосибирска. 42-летнему Роману Сальникову вменяют взятку и земельные махинации.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Новосибирской области, бывшего чиновника задержали накануне, 11 марта. По версии следствия, весной 2019 года знакомый коммерсант предложил начальнику управления нормативно-правовой работы мэрии помочь в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории по улице Сурикова. За решение вопроса бизнесмен посулил чиновнику 100 тыс. рублей. Сотрудник мэрии согласился и организовал подписание всех нужных документов, получив за это деньги. В итоге в мае 2019 года было вынесено постановление «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории по улице Сурикова».

Уголовное дело по части третьей ст. 290 УК РФ (Взятка) в отношении Романа Сальникова было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Новосибирской области. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте подозреваемого.

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