Заксобрание Новосибирской области одобрило пакет поправок к Конституции РФ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул, что единогласное одобрение корректировок основного закона страны стало возможным благодаря консолидированной работе депутатов и представителей исполнительной власти в Новосибирской области.

Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области на внеочередной сессии, состоявшейся сегодня, 12 марта, единогласно одобрили пакет поправок, предложенных президентом Владимиром Путиным для внесения в Конституцию РФ.

«Владимир Путин на пленарном заседании Государственной Думы 10 марта заявил, что в таком важном вопросе как Конституция будет опираться на консолидированное мнение. И сегодня мы получили дополнительное подтверждение, что мы в Новосибирской области заняли очень верную позицию», — отметил губернатор Андрей Травников, выступая перед областными депутатами.

«Каждая поправка важна. Из самых главных — неделимость территории РФ, верховенство российского права над международным, не говоря уже о социальных нормах и гарантиях, которые будут прописаны в Конституции», — сказал председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив и также отметил слаженную работу регионального парламента.

О принятых новосибирскими депутатами высказался и руководитель Новосибирского филиала Фонда развития гражданского общества, доктор социологических наук Константин Антонов: «Другой вопрос: зачем это нужно было прописывать в Конституции, ведь есть же действующее законодательство, регулирующее эти процессы. Дело в том, что государственные управленцы в любой стране, сталкиваясь с необходимостью поиска ресурсов для развития страны, всегда «косятся» на социальные программы, которые кажутся слишком большими и неэффективными. Теперь все эти попытки будут антиконституционными. Ведь Конституция – это документ, в котором отражаются воззрения, представления граждан на то, как должна развиваться страна, какой она должна быть. Принятые поправки – это и есть закрепление в основополагающем документе «народных представлений» о государстве, в котором мы живем».

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