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Заксобрание Новосибирской области одобрило пакет поправок к Конституции РФ
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Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт проинспектировал стройку школы в Бердске
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Эксперт КГ «Управленческая практика», консультант по управлению персоналом, карьерный коуч
Управляющий партнер юридической фирмы «Ветров и партнеры»
Директор по развитию центра имплантологии и хирургии «Эдем»
Философ, социолог
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