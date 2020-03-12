«МегаФон Ритейл» объявил о запуске программы trade-in для «умных» часов – до сих пор она действовала только для смартфонов. Теперь любой желающий может сдать смарт-часы Apple или Samsung и купить новое устройство со скидкой в 43 салонах в Новосибирске и области.

Программа trade-in работает в магазинах «МегаФон Ритейл» c декабря 2017 года и позволяет безопасно сдать старое устройство и сэкономить время, которое пришлось бы потратить, пытаясь продать его самостоятельно. В 2019 году в trade-in и на утилизацию было принято около 500 тысяч устройств. Это около 72 тонн материалов, которые отправились на переработку. Доля продаж смартфонов по программе trade-in уже превысил 20% и продолжает расти, тем более, что этот сервис может работать совместно с другими предложениями от оператора, включая кредитные скидки, рассрочки и страховые услуги. Сейчас «МегаФон» решил включить в trade-in и «умные» часы.

Рост продаж смарт-часов по итогам 2019 года «МегаФон» оценил в 700% в количественном и 400% в денежном выражении. «Каждые полгода появляются новые интересные модели в разных ценовых диапазонах, — отметил генеральный директор «МегаФон Ритейл» Андрей Левыкин. — Программа trade-in позволяет покупать новинки или переходить на более современные устройства с большой скидкой. При этом старые часы не будут лежать дома, а отправятся на переработку».

Чтобы принять участие в программе, нужно убедиться, что в настройках аппарата указан серийный номер устройства, оно включается и работает, экран функционирует, даже если он разбит. Кроме того, клиент должен иметь возможность отвязать свою учетную запись от часов.

К утилизации принимаются любые смарт-часы, детские часы или фитнес-трекеры независимо от их состояния, в том числе неработающие устройства с разбитым экраном. При этом можно получить скидку на покупку нового устройства из любой категории. В зависимости от типа и бренда нового гаджета скидка может составить до 10%.

Партнером «МегаФона» в программе trade-in стала компания SmartPrice.

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