На сайте областного минздрава опубликованы самые популярные вопросы, поступающие по телефону 112.

На сегодня в список стран с самой неблагополучной ситуацией попали , помимо Китая, Южная Корея, Италия, Иран, Франция и Германия. В России всех пассажиров, прибывших из-за рубежа, дистанционно проверяют при помощи тепловизора, а тех, кто прибыл из стран, где есть заболевшие коронавирусом, осматривают медики.

Из этого списка в новосибирский аэропорт «Толмачево» прибывали прямые рейсы из Китая и Южной Кореи. Авиасообщение с Китаем было приостановлено 5 февраля, с Кореей – с 10 марта. В настоящее время прямых рейсов в Новосибирск из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу нет. Прибывающих в область транзитом по информации, по данным областного минздрава, осматривают пограничники. Сведения о таких пассажирах также собирает Роспотребнадзор. Внутренние рейсы в настоящее время не досматривают.

Люди, вернувшиеся из-за рубежа, помещаются по рекомендации медиков под 14-дневный карантин. Им оформляется больничный лист и не рекомендуется выходить из дома и регулярно измерять температуру, а при обнаружении признаков заболевания – повышения температуры, насморка, кашля – минздрав рекомендует вызывать врача на дом.

На сегодня в Новосибирской области под наблюдением находятся 282 человека, 447 человек уже сняты с учета.

Напомним, в Новосибирской области профилактика нового коронавируса снизила уровень заболеваемости гриппом.

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