Входящий в ГК ТАЛТЭК АО «Барнаульский ВРЗ» за 2019 год увеличил объем производства более чем на треть. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Наибольший спрос в прошедшем году пришелся на вагон-хоппер, предназначенный для перевозки зерна. Новая модель вагона 19-9950 сохранила сильные стороны предыдущей модели, при этом были увеличены технико-экономические показатели(объем кузова увеличен до 118 куб.м, а грузоподъемность выросла до 71,5 т).

Кроме того, в декабре Барнаульский ВРЗ получил сертификат на производство вагона-платформы для перевозки крупнотоннажных контейнеров модели 13-644. Эта модель призвана усилить рыночные позиции завода и обеспечит выход на новые рынки.

«2019-ый был достаточно непростым годом. Тем не менее мы вышли на плановые показатели. В этом году выручка превысила 10,4 миллиарда рублей, чистая прибыль составила порядка 1,4 миллиарда, а сумма налоговых платежей во все уровни бюджета составила 0,96 млрд рублей», — рассказал генеральный директор АО «Барнаульский ВРЗ» Алексей Кунгурцев.

Напомним, 11 марта губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и президент ГК «Новотранс» Константин Гончаров запустили вторую очередь Кузбасского вагоноремонтного предприятия (КВРП) в Прокопьевске Кемеровской области.

Справка: АО «Барнаульский ВРЗ» – одно из крупнейших промышленных предприятий Алтайского края, образованное в 1917 году. Проектная мощность Барнаульского ВРЗ позволяет ежегодно изготавливать до 3,5 тысяч вагонов, а также осуществлять капитальный и деповской ремонт грузового подвижного состава до 3 тысяч единиц в год. Начиная с конца 2011 года завод находится в составе группы компаний ТАЛТЭК.

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