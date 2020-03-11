Следователи возбудили дело против руководителя барнаульского похоронного агентства

Алтайский следком подозревает семью руководителя барнаульского похоронного агентства в незаконном предпринимательстве на рынке ритуальных услуг региона. Об этом сообщается на сайте управления СКР по Алтайскому краю.

В Барнауле отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального унитарного предприятия «Специализированная похоронная служба г. Барнаула».

По версии следствия, руководитель МУП вместе с отцом, специалистом по оказанию ритуальных услуг ООО «Сибинтекс», в период с2018 по2020 год занимались незаконным предпринимательством «в составе организованной группы по оказанию ритуальных услуг жителям Барнаула без регистрации юридического лица». Для этого подозреваемые использовали ресурсы МУП «Специализированная похоронная служба г. Барнаула». По данным следствия, предприниматели получили доход, превышающий 2 миллиона 250 тысяч рублей. Преступление было раскрыто сотрудниками УФСБ по Алтайскому краю. Проводятся следственные мероприятия.

Напомним, прокуратура Бердска вступилась за предпринимателей, которые не получили оплату за уже поставленные товары и оказанные услуги.

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