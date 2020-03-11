11 марта Государственная дума в окончательном чтении проголосовала за внесение поправок в Конституцию РФ. Депутат ГД РФ ВИКТОР ЗУБАРЕВ в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» поясняет, как отразятся на жизни страны корректировки в ее основной закон. Кроме того, он рассуждает, закрыт ли вопрос о досрочных выборах федерального парламента и о том, насколько сильный удар наносит российской экономике коронавирус, падение курса рубля и снижение цен на нефть.

– Что самое важное, самое основное вы бы выделили, говоря о смысле вносимых в Конституцию поправок?

– Первое – о чем говорил и президент Владимир Путин – это защита исторических, цивилизационных особенностей России. Семейные, традиционные ценности. Упоминание в Конституции о русском народе, о Боге – очень важный смысл вносимых поправок. Например, в Конституции Венгрии и некоторых других стран четко определенно: браком, семьей может называться союз мужчины и женщины.

Поправки предусматривают усиление роли парламента. Сильная вертикаль президентской власти безусловно, важна. Но Государственная дума будет согласовывать министров и членов правительства, тем самым она разделяет ответственность за происходящее в стране. Мы будем выслушивать каждого кандидата перед их назначением на ключевые государственные посты, будем задавать им вопросы. Это, на мой взгляд, большой шаг в сторону демократизации политических процессов.

Расширяются полномочия структур, которые отстаивают интересы населения, выступают с общественными инициативами. В частности, речь идет об Общественной палате.

Отдельное внимание в Конституции уделяется роли регионов. Так Красноярский край, с моей точки зрения, в перспективе может стать одним из центров управления Арктическим развитием. Часть властных полномочий делегируется Санкт-Петербургу. Я думаю, отдельные федеральные структуры будут размещены в Новосибирске, на Дальнем Востоке. Страна большая, целесообразно, чтобы территории централизованно брали на себя решение отдельных государственных задач.

– Каковы перспективы по обнулению президентских сроков?

–Усиление роли главы государства, возможности обнуления сроков – это важные вопросы, особенно в период сегодняшних потрясений в мире – эпидемия короновируса, сложная финансовая ситуация. В такое время стабильность, уверенность в завтрашнем дне ценится выше, чем управленческие эксперименты. Владимир Путин упоминал, что в моменты Великой депрессии, войны, США четырежды переизбирали президента.

– Как вы относитесь к снятию с повестки поправки Александра Карелина о досрочных выборах в Госдуму?

– Стоит отметить, что этот вопрос все-таки перенесли. Можем к нему вернуться после референдума по поправкам в Конституцию. Голосование станет лакмусовой бумажкой настроений населения. После 22 апреля в разговорах об обнулении появится логика. До этого нецелесообразно начинать заниматься выборами. Никто не мешает Госдуме самораспуститься, но для начала стоит посмотреть, насколько люди поддерживают президента и нас в конституционном вопросе. Это мы вчера обсуждали на фракции и решили, что не нужно инициировать излишнюю политизацию в кризисный период.

– О финансовом кризисе. Насколько серьезный ущерб может нанести экономике России ситуация с нефтью, падением курса рубля?

– Если говорить о нефти, страхи преувеличены, а паника искусственно разгоняется. Проблема носит объективный характер. Китайская промышленность замедлилась, города снижают потребление энергоресурсов в связи с эпидемией короновируса. Это, кстати, не только нефть, но и уголь.

Даже США, по прогнозам, в первом квартале 2020 года снизит добычу нефти по сравнению с четвертым кварталом 2019 года. Но короновирусные проблемы через несколько месяцев в Азии должны быть во многом нивелированы, начнется восстановление экономических показателей. Восстановится потребление энергоресурсов и цены на них.

У России достаточный запас прочности на несколько лет вперед – огромные золотовалютные резервы, реально работающая экономика. Некоторое время назад люди говорили, и я тоже склонялся к тому, что, может быть, стоит направить запасы в реальный сектор. Сегодня мы видим: для чего нужен резерв. Ситуация в мире беспокойная, сложная. Но не катастрофическая.

– Как экономическая ситуация скажется на российском, региональном бизнесе, на покупательной способности населения?

– Пока нет данных за февраль и март, но в январе 2020 года экспорт в Китай основных продуктов, к примеру, из Красноярского края, имел тенденцию к снижению. Речь идет о нескольких миллионах долларов спада. Есть сложности и в быстроразвивавшейся в последние годы сфере авиасообщения. В марте планировалось расширение числа рейсов между сибирскими городами и странами Азии (например, «Аэрофлот» должен был запустить рейсы по маршруту Красноярск – Пекин). Но пассажиропоток по понятной причине упал, планы пришлось сдвигать по срокам.

Перенесен и Красноярский экономический форум, в котором традиционно участвовало много китайских предпринимателей. Пострадал гостиничный, ресторанный бизнес. Сложности из-за короновируса есть, этого нельзя отрицать. Но любая эпидемия рано или поздно проходит, ситуация войдет в нормальное русло.

Главное не подкармливать на волне финансового спада спекулянтов. Большая ответственность сейчас на Центрбанке, на нашем министерстве финансов. Сегодня Госдума голосует за бюджет во втором чтении, завтра – в третьем. Все социальные проекты будут выполнены, деньги на это есть, резервы в наличии. Я спокоен. И российский бизнес, я уверен, выстоит.

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