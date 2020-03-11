Депутаты берут на контроль уборку снега и ремонт дорог

Организация питания в школьных столовых и уборка снега с улиц города: важные для Новосибирска вопросы обсудили на заседании комиссии Законодательного собрания Новосибирской области по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции. И если к рекомендациям комиссии по обеспечению школьников качественными обедами в мэрии прислушались и изменили ситуацию к лучшему, то уборка снега пока вызывает в основном критические замечания как депутатов, так и жителей города. По итогам заседания принято решение создать рабочую группу для решения этой проблемы.

Организация школьного питания — с учетом рекомендаций депутатов

Проблема качества школьного питания впервые была поднята на заседании комиссии полтора года назад. Как сообщил начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев, на сегодня в Новосибирске организована комбинированная система школьного питания. 85 учреждений образования работают через муниципальные комбинаты питания, 52 — по договорам аутсорсинга и 62 организовывают питание самостоятельно. Оплатить школьные обеды по безналичному расчету сегодня возможно в 165 учреждениях, в 2015 году их было всего 58.

«Одной из самых сложных проблем являлось повышение качества питания. Комиссией были даны четкие рекомендации по решению этого вопроса, — отметил Рамиль Ахметгареев. — Начиная с 2018 года на эти цели департаментом ежегодно выделяется 2,5 миллиона рублей на проведение лабораторных исследований. В 2019 году было отобрано 1268 проб. Мы обнаружили несоответствие примерно 7%. В 2018 году этот показатель составлял 13%. Отработан механизм возврата поставщику некачественной продукции и ее замены на соответствующую нормам».

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Николай Похиленко задал вопрос о том, проводился ли анализ, при использовании какой из трех схем организации питания возникает больше проблем с обеспечением качества, и предложил привлечь к составлению школьного меню диетологов, чтобы они дали рекомендации, чем лучше кормить детей.

Парламентарии также обсудили вопрос перечисления денег за школьные обеды через фирмы-операторы, а не через банки.

«Да, через банки это было бы надежнее, но, к сожалению, банкам оказалось невыгодно участвовать в этом проекте. Но мы обязали эти фирмы взять банковскую гарантию и потребовали, чтобы до конца года все расчеты они начали проводить через банковский счет, с которого они не могут сами снять деньги», — пояснил начальник отдела контроля организации питания и ресурсного обеспечения мэрии Новосибирска Роман Попов.

«У меня был вопрос о сохранности тех средств, которые платят родители, — отметил депутат Александр Семенюк. — Но я получил исчерпывающий ответ, банковская гарантия позволит обезопасить эти деньги».

«Напомню, что наша комиссия впервые подняла этот вопрос, — сказал в конце обсуждения депутат Законодательного собрания Новосибирской области Вадим Агеенко. — Видно, что мэрия сделала большой шаг по контролю качества. Есть что еще обсуждать по форме расчетов. Считаю, что необходимо продолжать работать, чтобы школьное питание было и вкусным и полезным».

«Я хорошо помню ситуацию, когда в конкурсах участвовали фирмы-фантомы, которые поставляли некачественную продукцию на большую сумму, а потом исчезали, — сказал председатель комиссии Александр Шпикельман. — Мы в свое время дали мэрии направление. Это работа с поставщиками, оплата по факту получения товара, специальные службы для оценки качества товара. В частности, сегодня нам сообщили, что выбраны организации, которые будут заниматься анализом. Мэрия приняла эти рекомендации, и ситуация изменилась в лучшую сторону».

Следующей зимой обойтись без чрезвычайных ситуаций

Не менее оживленную дискуссию вызвал вопрос об уборке снега с городских улиц. Как доложил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Роман Дронов, этой зимой на качество зимнего содержания улично-дорожной сети повлияли как климатические условия — сильные снегопады и оттепели с последующими заморозками, так и нехватка специализированной уборочной техники. Тем не менее, по словам Дронова, с начала зимы с магистралей Новосибирска вывезено 2 миллиона кубометров снега.

Николай Похиленко выразил обеспокоенность тем, что в этом году дороги в Советском районе посыпают реагентом, остатки которого при уборке попадают на газоны и в водохранилище. Роман Дронов заверил, что препарат имеет сертификат экологической безопасности.

«Поступает очень много жалоб от жителей по очистке тротуаров, парковочных карманов, — сказал депутат Законодательного собрания Новосибирской области Евгений Смышляев. — Если по основным магистралям вопросов практически нет, то с тротуарами в этом году проблема. Я специально пару недель назад прошелся по Октябрьскому району. Я реально шел на уровне крыш машин».

Коллегу поддержала депутат Елена Тырина. По ее словам, группа Народного контроля проводила рейд на улице Есенина. «Там высота сугробов больше трех метров, и они полностью перекрывают обзор на уровне первого этажа. По итогам нашей проверки снег был вывезен только с критических мест — перекрестков, остановочных павильонов, — подчеркнула Елена Тырина. — Но он по-прежнему лежит в парковочных карманах, в том числе и на местах для инвалидов. Я оцениваю это как отсутствие согласованности и отсутствие главного управляющего органа, который должен синхронизировать работу по уборке снега».

Депутат Игорь Умербаев выразил обеспокоенность состоянием дорожного покрытия после схода снежного покрова. «Дороги постоянно ремонтируются, но приходит весна — и опять ямы, выбоины, опять колеса летят, растет число ДТП. Не секрет, что дороги, дорожное строительство — наиболее коррупционно емкая сфера. Нужно попросить мэрию провести анализ, какие фирмы делали эти дорожные работы, соблюдаются ли технологии, какие меры есть по контролю качества».

По предложению Александра Семенюка комиссия приняла решение создать рабочую группу для решения этой проблемы.

«Если магистральные дороги чистят удовлетворительно, то на внутриквартальных проездах снега очень много, — сообщил по итогам заседания комиссии Александр Шпикельман. — В некоторых случаях вместо двух-трех полос для движения доступна только одна. Это серьезно усложняет движение транспорта. Сегодня мы много говорили о том, что от снега плохо чистят тротуары. Он скоро начнет таять, и у нас на городских улицах начнется наводнение. С проезжей части воду заберут дождеприемники и канализационные колодцы, а на тротуарах будут лужи и слякоть — это нехорошо. Я думаю, что основное внимание мы сконцентрируем на этом, что позволит нам избежать чрезвычайных ситуаций в следующем году. Еще один вопрос касается качества дорожного покрытия. Мы бы хотели проверить, как подрядные организации выполняют гарантийные обязательства по ремонту дорог. Мы, как и по школьному питанию, обязательно подготовим рекомендации мэрии. Например, если не хватает своей техники, оплачивать услуги сторонних предприятий. Будем эти рекомендации совместно обсуждать. Я думаю, что мы вместе найдем наиболее рациональное решение».

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