Новосибирский аэропорт «Толмачево» поднял цену контракта за реконструкцию

Торги, на которых будет определен подрядчик, который займется реконструкцией главного новосибирского аэропорта, завершатся, по данным сайта госзакупок, 10 апреля.

Максимальная цена контракта на первый этап реконструкции комплекса аэропорта «Толмачево» с выросла с 13,5 до 14,2 миллиардов рублей. Изменение цены, по информации пресс-службы аэропорта, связано с уточнением положений проектной документации. Итоги торгов, где будет определен подрядчик, будут подведены 10 апреля. Планируется, что в «Толмачево» появится новый терминал стоимостью около 20 миллиардов рублей, который позволит увеличить пассажиропоток в аэропорту до 10 миллионов человек в год.

Полностью программу реконструкции планируется завершить к 2025 году, а ее первый этап стоимостью около 12 миллиардов рублей – к 2022 году.

За 2019 год аэропорт «Толмачево» обслужил 6 747 151 пассажира (+14,2% к 2018 году). В том числе, количество пассажиров на международных воздушных линиях составило 1 843 939 (+13,3%), на внутренних — 4 903 212 (+14,5%).

Напомним, в Толмачево также планируют создать центр послепродажного обслуживания самолетов площадью более 6,5 тысяч квадратных метров.

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