Жители Краснообска выступают против промышленного городка с фабрикой железобетонных изделий рядом с территорией, где в перспективе должны открыться школа и детский сад.

Речь идет о планах компании «Брусника. Сибакадемстрой». Жители поселка опасаются ухудшения экологической ситуации. Они считают, что трафик движения цементовозов, грузовиков с гравием и песком утопит жилые дома в пыли, а экологически чистый научный посёлок городского типа станет промышленной зоной.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области от «Единой России» Олег Подойма принял в споре сторону жителей. «Будем детально разбираться в ситуации и восстанавливать справедливость. Превратить экологически чистый городок в промзону – не дадим. Застройщики забыли, что рядом с их проектом живут люди, которых беспокоит стройка и возможные экологические последствия. Интересы жителей Краснообска для «Единой России» – всегда на первом месте», – отмечает парламентарий.

В свою очередь представитель компании «Брусника» поясняет, что размещение объекта производится в соответствии с проектом организации строительства и проходит экспертизу в его составе, а работа самой стройплощадки осуществляется для обеспечения собственных нужд строительного производства и не противоречит разрешенному использованию земель «для многоэтажной застройки».

Глава Новосибирского района Андрей Михайлов выступает за соблюдение баланса интересов жителей и застройщиков. «Строительство нужно поддерживать и стимулировать – это развитие нашего района, но самое главное – не допустить нарушения интересов людей. Здесь важно соблюсти баланс, а площадку стройгородка переместить в место, которое устроит и жителей, и застройщика», – подчеркивает Андрей Михайлов.

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