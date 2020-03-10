В Новосибирске на Красном проспекте технически открылся новый коворкинг COWO. Он расположился на площадке, которую раньше занимал Trend Bar, а до него – спортбар «Чемпивон».

Как ранее писал «Континент Сибирь», COWO — это проект учредителя сети кофеен PRIMETIME COFFEE Антона Горестова и основателя TrendBar Григория Крашенинникова. О возможности запуска коворкинга говорилось еще в апреле 2019 года. Изначально предполагалось, что коворкинг может быть запущен в ТРЦ «Галерея», также рассматривался вариант Ленина 12 (площадка бывшего ресторана «Урицкий»), но финальной стала площадка бывшего TrendBar. Как ранее отмечал Антон Горестов, в дальнейшем планируется создать целую сеть коворкингов под брендом COWO.

По данным источника «Континента Сибирь» рассматриваемая площадка изначально была столовой СНИИГГиМС (сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья, структурное подразделение Росгеологии), после чего её стали сдавать в аренду ресторанам.⠀

Новое заведение заняло второй этаж (над аркой) — на первом в скором времени ожидается открытие стритфуда Hit&Meat. Кроме того, предполагается, что на первом этаже будет располагаться кофейная станция PRIMETIME, которая будет работать круглосуточно.

Как и полагается в коворинге, в COWO есть несколько отдельных офисов (один на 9 человек, два — на 6), несколько переговорных комнат (одна на 15 человек, две – на 4 человека), два небольших бокса для телефонных переговоров, небольшая кухня. Также здесь готовы предложить дополнительные сервисы, например, возможность регистрации юрлица по адресу коворкинга, а также дополнительные услуги по бухгалтерскому и юридическому сопровождению.

Предполагается, что вокруг коворкинга будет формироваться сообщество, и здесь со временем могут проводиться разные полезные и интересные мероприятия. Сам коворкинг работает круглосуточно.

Напомним, что в марте 2019 года в центре Новосибирска на Депутатской открылся самый большой в городе коворкинг «Простор». В конце 2019 года он вошёл в тройку лучших коворкингов России по версии ежегодной всероссийской профессиональной премии Russian Coworking Awards. Как пояснял «Континенту Сибирь» управляющий «Простором» Артем Нонка, проект вошел в шорт-лист сразу по нескольким номинациям, а в категории «Инфраструктура» получил первое место, обогнав коворкинг Ельцин Центра и коворкинг Сколково.

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