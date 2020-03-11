На прошедшей в марте дилерской конференции «Jaguar Land Rover Россия» были награждены лучшие партнеры марок в регионах России, Белоруссии, республики Казахстан и Армении. Официальный дилер Jaguar Land Rover в Барнауле и Новосибирске — компания «Альбион Моторс» — победил сразу в нескольких номинациях.



«Альбион Моторс» получил от дистрибьютора «Jaguar Land Rover Россия» награды «Лучший дилер 2019» и «Лучший дилер по развитию бизнеса 2019». Речь идет о новосибирском дилерском центре марок. Барнаульский салон в свою очередь был удостоен «бронзы» с точки зрения качества сервиса.

Напомним, что «Альбион Моторс» на сегодня единственный официальный дилер Jaguar Land Rover в Новосибирской области и Алтайском крае. Дилерство по Jaguar Land Rover в Новосибирске компания получила в 2016 году. На тот момент компания уже имела успешный опыт работы с Jaguar Land Rover в Алтайском крае. В частности, дилер неоднократно получал награды от дистрибьютора Jaguar Land Rover за высокое качество продаж и постпродажного обслуживания. Так, по результатам 2015 года дилерский центр «Альбион-Моторс» в Барнауле признавался лучшим дилером Jaguar Land Rover и был назван лучшим в номинации «Послепродажное обслуживание 2015».

В июне 2019 года в Новосибирске был торжественно открыт полнофункциональный дилерский центр Jaguar Land Rover, построенный в соответствии с последними стандартами обеих марок.

Помимо «Альбион Моторс» среди сибирских дилеров Jaguar Land Rover серебряным призером в одной из номинаций стала ГК «Первая Автоколонна» (официальный дилер Jaguar и Land Rover в Иркутске).

Напомним, что в этом году сибирские автодилеры уже не раз признавались лучшими в России. Ранее в 2020 году дилерский центр «BMW Барс» в Омске был признан «Дилером года» по версии дистрибьютора баварской марки, а дилерский центр «KIA Барс» — серебряным призером в номинации «Дилер года» компании «КИА Моторс Россия и СНГ». В свою очередь омская ГК «Евразия Моторс» заняла первую строчку в рейтинге лучших дилерских центров Renault в России по версии дистрибьютора французской марки. А томская ГК «Элке Авто» 27 февраля получила от дистрибьютора Lexus в России «5 звезд» — награду за наивысшей уровень гостеприимства японской марки в рамках проекта «Lexus гостеприимство».

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