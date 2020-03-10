Правительство Новосибирской области поддержит молодых специалистов на селе рублем

Правительство области заплатит молодым специалистам на селе от 150 тысяч рублей

Новый документ о поддержке молодых специалистов, пришедших работать в сельскохозяйственную отрасль области в этом году, разработан в соответствии с Законом Новосибирской области от 01.07.2019 № 396-ОЗ «О государственной аграрной политике в Новосибирской области». В нем регламентируется процедура предоставления и размеры выплат. Новосибирской области. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко сообщил, что поддержка молодых специалистов осуществлялась и ранее, но ее размер был значительно ниже.

«Существенное увеличение с этого года размера социальных выплат будет способствовать закреплению молодежи на сельских территориях» – отметил министр. Его слова приводит пресс-служба правительства Новосибирской области.

Для получения поддержки молодой специалист должен быть выпускником, получившим высшее или среднее профессиональное образование, и трудоустроиться в течение одного года со дня окончания обучения на работу в организацию, занимающуюся сельскохозяйственным производством в сельской местности Новосибирской области.

С 1 января этого года установлены следующие размеры единовременных выплат молодым специалистам: 200 тысяч рублей – получившим высшее образование и 150 тысяч рублей – получившим среднее профессиональное образование.

«Молодые специалисты в сельском хозяйстве очень нужны, поскольку они несут в отрасль новые знания, новые технологии», — сказал Лещенко, добавив, что для молодежи в современном агропромышленном комплексе есть много интересных и перспективных задач.

Напомним, правительство Новосибирской области совместно с коллективами НИИТО принимает участие в разработке «дорожной карты» развития учреждений ФГБУ «НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» и АНО «Клиника НИИТО».

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