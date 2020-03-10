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Дзержинский район Новосибирска возглавил Александр Рудских
Эксперт КГ «Управленческая практика», консультант по управлению персоналом, карьерный коуч
Управляющий партнер юридической фирмы «Ветров и партнеры»
Директор по развитию центра имплантологии и хирургии «Эдем»
Философ, социолог
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