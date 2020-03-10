Налоговики решили обанкротить новосибирский вуз

Инспекция Федеральной налоговой службы РФ по Калининскому району города Новосибирска потребовала признать должником «Сибирский институт международных отношений и регионоведения» (СИМОР).Об этом сообщается в документах Арбитражного суда Новосибирской области.

Сумма долга Сибирского института международных отношений и регионоведения составляет 2,8 миллиона рублей. В прошлом году у вуза истек срок действия аккредитации по трем направлениям — «Международные отношения» (бакалавриат), «Зарубежное регионоведение» (бакалавриат) и «Международные отношения» (магистратура). Тогда НГУЭУ сообщил о том, что возьмет на обучение 85 студентов СИМОР.

Институт международных отношений и регионоведения начал работу в Новосибирске в 1998 году и готовит специалистов в области, дипломатии, международной и национальной безопасности, мировой политики, иностранных языков, востоковедения и политологии.

Напомним, Арбитражный суд Новосибирской области не удовлетворил требование бывшего топ-менеджера новосибирских заводов «Сибсельмаш» и «Сибэлектротерм» Олега Утиралова, потребовавшего признать его банкротом, из-за того, что бизнесмен зарегистрирован в Московской области.

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