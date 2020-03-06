Россельхозбанк в Новосибирской области выдал первый кредит в рамках программы льготной сельской ипотеки «Комплексное развитие сельских территорий» по ставке от 2,7% годовых. Семья заемщиков приобрела квартиру в новостройке в поселке Садовый Новосибирского района.

«Когда узнали про условия программы, не поверили – такой низкой ставки еще полгода назад невозможно было представить. Во многом именно сниженная ставка и помогла принять решение оформить ипотеку, – рассказала «Континенту Сибирь» участница льготной программы Алена Ермакова. – Сейчас живем с родителями, но уже совсем скоро переедем в свою собственную квартиру».

Специальные условия в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» Россельхозбанк предлагает с января 2020 года. Оформив кредит по ставке от 2,7% годовых, клиенты банка могут приобрести земельный участок под строительство или с уже готовым жилым домом, квартиру в сданном доме или новостройке.

«Всего с начала года Новосибирский филиал РСХБ принял более одной тысячи заявок на льготную сельскую ипотеку на общую сумму более 2,5 млрд рублей, – прокомментировал директор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров. – По статистике, 50% заявок оформляются с целью покупки квартир, 40% – на приобретение домов с земельными участками, 10% – с целью строительства жилья».

Средняя сумма кредита, по оценке Россельхозбанка, составляет 2,5 млн рублей.

Перечень сельских территорий и сельских агломераций Новосибирской области, утвержденных в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий», размещен на сайте Правительства Новосибирской области.

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