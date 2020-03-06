Арбитражный суд Новосибирской области оставил без движения иск бывшего топ-менеджера новосибирских заводов «Сибсельмаш» и «Сибэлектротерм» Олега Утиралова, потребовавшего признать его банкротом.

Определение опубликовано на сайте арбитражного суда. Как следует из документа, Олег Утиралов потребовал признать его несостоятельным из-за долга в размере 5 млн рублей. Суд не удовлетворил требование, поскольку бизнесмен зарегистрирован в Московской области. У Олега Утиралова была временная регистрация в Новосибирске, однако к моменту подачи заявления ее срок истек. «Таким образом, установить находится ли должник в Новосибирске не представляется возможным. В связи с чем, заявителю следует представить сведения о нахождении должника по адресу, указанному в заявлении, в Новосибирской области», — говорится в определении суда. Кроме того, должник не оплатил госпошлину, не предоставил сведения об имуществе, за счет которого можно было бы погасить расходы по процессу банкротства, и прочие документы.

Напомним, весной прошлого года Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил Олега Утиралова к условному лишению свободы и штрафу в размере 500 тыс. рублей. Бывший глава «НПО «Сибсельмаш» был обвинен в мошенничестве с поддельными векселями предприятия. Согласно Rusprofile, сегодня бизнесмен возглавляет ООО СКБ «Сибэлектротерм» и является учредителем двух предприятий.

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