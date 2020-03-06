Красноярский экономический форум перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса

Вслед за Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ) сегодня был объявлено об отмене подобного мероприятия в Красноярске.
Красноярский экономический форум (КЭФ), запланированный ранее на 19-21 марта, будет перенесен. «Перенесли на неопределенный срок, решение принято только что», — заявил ТАСС начальник управления пресс-службы губернатора края Максим Кудрявцев. Причиной переноса форума стала угроза распространения коронавируса.
Ранее организаторы отменили Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который должен был состояться 3–6 июня. В прошлом году форум посетили 19 тысяч человек из 145 стран. По последним данным, в других странах, кроме Китая, новым коронавирусом заразились уже 17 433 человека. Наибольшее количество зараженных зарегистрировано в Южной Корее — 6284, Италии — 3858 и в Иране — 3513.
По данным SCMP на 2 марта, количество зараженных инфекцией COVID-2019 во всем мире превысило 98 тысяч человек, 3383 человек умерли, более 55 тысяч — выздоровели. Подавляющее большинство случаев заражения приходится на Китай — более 80 тысяч.
Напомним, что сегодня губернатор Новосибирской области Андрей Травников на заседании оперативного штаба по снижению рисков завоза и распространения коронавирусной инфекции сообщил, что эпидемиологическая ситуация в области находится под жестким контролем.