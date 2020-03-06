Подводя итоги работы в Новосибирской области в 2019 году, компания МТС сообщила о двукратном росте количества базовых станций стандарта 4G на территории региона и росте доли LTE-трафика до 70%.

«Мобильная связь и интернет особенно востребованы в районах области, где отсутствует проводной интернет. Проблема цифровизации отдаленных и небольших населенных пунктов края по-прежнему актуальна и МТС успешно ее решает, — прокомментировал директор МТС в Новосибирской области Александр Соловнчук. За счет масштабного строительства мобильная связь в Новосибирском регионе доступна повсеместно, и это дает необходимую свободу потребления для современных пользователей».

В то же время, по его словам, программа по развитию LTE в регионе до сих пор не завершена и до конца 2020 года оператор планирует смонтировать на территории области еще около 100 LTE-станций — в основном, в удаленных районах.

В 2019 году скоростной LTE-интернет пришел в 74 новых населенных пункта на территории Новосибирской области, где проживает, в том числе, в 37 малонаселенных – где проживает менее тысячи человек. Теперь голосовой связью и скоростным мобильным интернетом теперь обеспечены жители деревень Савкино, Новокозловское, Меньшиково, Травное, Сарыбалык, Отрадненское, Новолокти, Федосиха, Биаза, Пайвино, Серебрянское, Большой Изырак, Ключики, Болтово, Верх-Алеус, Козиха, Борцово, Верх-Красноярска, Пойменное, Крупской, Новомошковское, Круглоозерное и многие другие.

Ранее МТС подводила итоги работы в Томской области, где рост потребления мобильного интернета удалось достичь не только благодаря увеличению числа базовых станций, но и смене частоты на LTE-900, которая позволила увеличить радиус работы каждой установки до 10 км.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.