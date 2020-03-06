Арестованым топ-менеджерам химзавода под Новосибирском вменили мошенничество

В минувший четверг Куйбышевский районный суд Новосибирской области вынес решение об аресте генерального директора федерального казенного предприятия «Анозит» Игоря Куканова и его заместителя по коммерческим вопросам Юрия Хромушкина.

Как пояснили в суде, руководители предприятия взяты под стражу до 25 апреля текущего года. Игорь Куканов и Юрий Хромушкин обвиняются в нарушении части четвертой ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Детали уголовного дела не разглашаются.

ФКП «Анозит», бывший «Куйбышевский химзавод», единственный производитель в России перхлората аммония — основного компонента твердых ракетных топлив. Входит в перечень стратегических предприятий России. Игорь Куканов руководит заводом с 2011 года. После реорганизации в 2006 году предприятие работает по госзаказу.

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