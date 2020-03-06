5 марта состоялась встреча президента Новосибирской городской ТПП Юрия Бернадского с председателем Совета директоров «Амваль и Амаль Консалтинг» (AMWAL & AMAL) Сами Абдулвахидом Касем Галеб ал-Хилали. Ее представители уже наладили отношения с рядом предприятий Новосибирской области и теперь озвучили планы по расширению сотрудничества с сибирским бизнесом.

Основная задача компании «Амваль и Амаль Консалтинг», как отметил Сами Абдулвахид, заключается в привлечении инвестиций и исследовании рынков, а также содействии деловым связям между арабским бизнесом и предпринимателями других стран, в том числе и России. Он также выразил намерение стать почетным представителем или партнером НГТПП в нескольких арабских странах. По его словам, «Амваль и Амаль» планирует создать постоянно действующую выставку товаров, производимых предприятиями Новосибирской области и востребованных арабским рынком. Работа планируется в Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейне, Кувейте, Йемене, Египте и Сирии.

Заместитель директора департамента привлечения инвестиций и перспективных проектов Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Василий Плотников подчеркнул, что компания имеет серьезные намерения по реализации инвестиционных проектов в Сибири и переговоры по поставкам новосибирской продукции в арабские страны уже ведутся.

Для более тесной работы в Новосибирске уже создается Арабско-Российский центр экономических исследований, который будет напрямую работать с арабскими и российскими инвесторами и предпринимателями.

Агентство инвестиционного развития Новосибирской области подписало с Центром соглашение об инвестиционной деятельности и экономическом сотрудничестве. Арабской компании был представлен проект, в сфере стройиндустрии, который намечен к реализации в Колыванском районе. Сами Абдулвахид сказал, что с подобными проектами он уже работал в других странах и готов приступить к его реализации, предварительно определив условия сотрудничества. Еще одно направление, которое интересно арабам – деревопереработка.

Со своей стороны, Юрий Бернадский отметил, что организация бизнес-миссий и развитие торговых отношений между странами является одной из основных задач и сфер деятельности Новосибирской городской ТПП. Ежегодно палата организует бизнес-переговоры как на территории Новосибирской области, так и проводит выездные бизнес-миссии в Европу, Азиатско-тихоокеанский регион, страны – члены ЕврАзЭс. Президент НГТПП выразил надежду, что в ходе реализации заявленных проектов и переговоров между предпринимателями арабских стран и Новосибирской области будут установлены новые взаимовыгодные деловые отношения.

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