Депутат Криводановского сельсовета Новосибирской области, подозреваемый в мошенничестве с искусственными изумрудами НПП «Тайрус», отправлен под домашний арест.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, ранее в отношении депутата было возбуждено уголовное дело по части четвертой ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По данным следствия, в 2019 году народный избранник решил похитить искусственно выращенные кристаллы и для этого изготовил поддельную доверенность на право их получения из камеры хранения таможенного поста аэропорта «Толмачево». После этого он забрал кристаллы, сумма ущерба, нанесенного их реальному владельцу, превысила 5 млн рублей. Напомним, в прошлом году СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщали о крупной краже искусственных изумрудов у инновационного научно-производственного предприятия «Тайрус».

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