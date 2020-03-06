Женский путь в кино всегда был нелегким, ведь режиссер — едва ли не самая мужская кинопрофессия. За всю историю только одна женщина получила «Оскар» в номинации «Лучший режиссер» — Кэтрин Бигелоу, — и было это целых десять лет назад. Чем сейчас живет женский кинематограф? На этот вопрос попытается ответить новосибирский кинотеатр «Победа», где 8 марта подготовлена специальная программа фильмов, снятых женщинами и о женщинах.

Как пережить развод

Программа откроется легкой, жизненной комедией Анны Пармас «Давай разведемся!». Для режиссера это дебютная работа, ранее она была известна клипами для группы «Ленинград» и работой над программой «Осторожно, модерн!». Фильм с Анной Михалковой в главной роли был награжден за лучший дебют и сценарий, а также отметился призом зрительских симпатий на кинофестивале «Кинотавр». В центре повествования — история женщины, от которой ушел муж. При этом автор картины предлагает увидеть, каким комичным может быть, на первый взгляд, такое грустное событие, как развод. Премьера фильма состоялась 21 ноября 2019 года.

Мнения женщин о важном

«Женщина» — всемирный проект, собравший рассказы 2000 женщин из 50 стран мира. Героини делятся историями на темы материнства, образования, брака, финансовой независимости и сексуальности. В основном это истории от первого лица — рассказы самых разных женщин, от глав государств до королев красоты, от водителей до женщин-фермеров. Вместе они рисуют картину того, что значит быть женщиной сегодня. Цель фильма — не просто возможность заявить о правах или сфокусироваться на существующих проблемах, а попытаться найти решения и попробовать примирить два пола. Авторы картины — Анастасия Микова и Ян Артюс-Бертран, известные фильмом «Человек», таким же откровенным и трогательным. После фильма состоится обсуждение с психологом Светланой Лысенко, журналистом Еленой Климовой и Александрой Морис, одной из организаторов акции в поддержку жертв домашнего насилия «Не виновата 2020» в Новосибирске.

Чего хотят женщины

Еще одно кинопредложение — «Очень женские истории» с участием главных звезд российского кино — Анной Михалковой, Викторией Толстогановой, Любовью Толкалиной и другими. Это пять фильмов, которые в разные годы были представлены на разных фестивалях. Все истории пытаются ответить на вопрос «Чего хотят женщины?». Кто-то жаждет безумной страсти и любви, другие — успешной карьеры, третьи — счастья в браке и детей. Но объединяет их одно — жажда жить по-настоящему. У картины целых пять режиссеров, четверо из них женщины.

Все хотели одеваться у него

Не обошлось без одной из главных женских страстей — моды. Фильм «Холстон» рассказывает о легендарном американском дизайнере одежды Рое Холстоне, пик популярности которого пришелся на 1970-е годы. Он был первым, кто выпустил на подиум селебрити вместо моделей, превратил показы в настоящие шоу и начал делать коллаборации с масс-маркетом. До него американская мода варилась внутри страны, но за Холстоном следил весь мир. Режиссер Фредерик Ченг собрал большое количество недоступных прежде архивных съемок, поговорил с людьми из близкого круга дизайнера — Лайзой Минелли, Марисой Беренсон, Эльзой Перетти и другими.

Вдохновляющий путь

И с 5 марта в прокате кинотеатра жизнеутверждающая история «Один вдох». Фильм рассказывает историю Натальи Молчановой, которая в 40 лет начала заниматься фридайвингом и всего спустя год сумела побить первый мировой рекорд. В 47 лет она стала первой в мире женщиной, преодолевшей отметку в 100 метров при погружении на глубину. В 51 год она установила еще один невероятный рекорд — задержала дыхание на 9 минут. Недостижимая Молчанова поставила 41 мировой рекорд и завоевала титул чемпионки мира 23 раза. В режиссерском кресле снова женщина — Елена Хазанова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктория Буго, программный директор по событийному кино:

— Женщины за последнее время всерьез поменяли повестку дня и привлекли внимание к своим проблемам, к своей психологии, к своим интересам и желаниям. Безусловно, это отражается и в кинематографе. В нашей программе мы собрали актуальное кино, снятое женщинами и о женщинах в разных жанрах — от документального до короткометражного кино. Центральный фильм — «Женщина» — это масштабный проект с историями из 50 стран мира, сотни рассказов от первого лица. После показа мы поговорим с приглашенными спикерами о том, что значит быть женщиной сегодня.

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