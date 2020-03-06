Валентина Матвиенко поручила сенатору из Томска решить проблему с «Холидеем»

Томских поставщиков пытаются обязать вернуть «Холидею» более 366 миллионов рублей – сенатор Владимир Кравченко вступился за пищевиков предложил внести поправки в закон о банкротстве.

Член Совета Федерации от Томской области Владимир Кравченко в своем выступлении на заседании верхней палаты российского парламента вступился за товаропроизводителей, входящих в местную ассоциацию пищевиков.

«Без вины виноватые — именно такими словами мне бы хотелось описать ситуацию, сложившуюся с добросовестными поставщиками продукции продуктового ритейлера «Холидей», — заявил томский сенатор.

Напомним, что конкурсный управляющий компании-ритейлера требует вернуть деньги – более 366 миллионов рублей «Холидею», несмотря на то, что товар уже реализован, и вернуть его обратно производителю невозможно.

Кравченко заявил, что по мнению экспертов, к подобной ситуации привело несовершенство российского законодательства.

«Нормы закона о банкротстве, позволяют признать сделку недействительной в двух случаях: первый — если она совершена после принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, а торой — в течение одного месяца до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом», сказал Кравченко. Сенатор отметил, что поставщиков обязывают самостоятельно оценивать финансовую состоятельность такой крупной компании как «Холидей», входившего в список Forbes.

«Из этой проблемы вытекает и вторая – во многих случаях, с поставщиками продукции крупные сети рассчитываются с задержкой. Таким образом, добросовестные поставщики де-юре становятся кредиторами ритейлера. Именно об этом говорил, например, новосибирский уполномоченный по защите прав предпринимателей (Николай Мамулат — «КС»)»,- отметил томский сенатор.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Владимиру Кравченко возглавить работу по решению возникшей проблемы и внести соответствующий законопроект.

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