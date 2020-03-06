Эпидемиологическая ситуация в Новосибирской области находится под жестким контролем, об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на заседании оперативного штаба по снижению рисков завоза и распространения коронавирусной инфекции. По его поручению в регионе проработан и внедряется комплекс дополнительных мер по профилактике и борьбе с вирусными инфекциями.

Благодаря мерам, которые предпринимаются в регионе по защите населения от коронавирусной инфекции, в Новосибирской области удалось снизить показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в среднем за последние пять лет на 13 %. Андрей Травников во время совещания констатировал, что в настоящий момент на вверенной ему территории не зарегистрировано ни одного случая инфицирования коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области..

Участники совещания доложили главе региона о текущей ситуации и обсудили дополнительные меры, принятие которых необходимо для усиления защищенности Новосибирской области от завоза и распространения новой инфекции. Особое внимание будет уделено мерам выявления и профилактики инфекции в общественных местах, в учреждениях образования и социального обслуживания населения.

Министр образования Сергей Федорчук проинформировал собравшихся, что работа по профилактике и недопущению распространения вирусных инфекций идет в регионе с начала эпидемиологического сезона. В школах и детских садах усилен дезинфекционный режим и так называемый «утренний фильтр» при поступлении детей в образовательные учреждения. Ограничено проведение массовых мероприятий.

В настоящее время продолжается выявление лиц, вернувшихся в течении последних 14 дней их эпидемиологически неблагополучных стран и пребывающих в Новосибирскую область через транзитные страны. В аэропорту «Толмачёво» усилен санитарно-карантинный режим. В среднем сотрудники воздушного порта проверяют в сутки пассажиров 18 рейсов – это более трех тысяч человек.

Кроме того, Андрей Травников акцентировал внимание на необходимости предоставления населению оперативной информации о мерах, принимаемых в регионе по профилактике вирусных инфекций. «Недавно на совещании у Президента РФ поднималась тема различных информационных вбросов, фейковых новостей. Мы знаем, что фейки возникают тогда, когда есть дефицит информации у жителей», – отметил губернатор.

Для предотвращения подобного информационного дефицита в регионе запущена «горячая линия» на базе единого номера Службы 112. Также новосибирцы могут уточнить интересующую их информацию об эпидемиологической обстановке в регионе, о симптоматике вирусных заболеваний по номеру 03.

В январе 2020 года министерство здравоохранения региона на случай осложнения эпидемической ситуации по коронавирусной инфекции запланировало перепрофилирование соматических отделений для дополнительного развертывания 1693 койки. Для госпитализации больных коронавирусной инфекцией предусмотрены боксы и боксированные палаты в инфекционной клинической больнице №1, в детской клинической больнице №3 Новосибирска, а также во всех медицинских организациях районов области, где имеются инфекционные отделения. Готовы в учреждениях здравоохранения и мельцеровские боксы для госпитализации, обследования и лечения пациентов с клиникой, не исключающей коронавирус. Создан резервный запас материально-технических средств, в том числе средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, средств для забора материалов. В Федеральном государственном научном центре «Вектор», который находится в Новосибирской области, идёт разработка вакцин против новой коронавирусной инфекции по пяти направлениям и 13 вариантам.

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