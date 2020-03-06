Пермский банк «Урал ФД» отметил год работы в Новосибирске и в честь этого события провел 27 февраля бизнес-завтрак для предпринимателей. На встрече собралось более 40 гостей: собственников, финансовых директоров и главных бухгалтеров новосибирских компаний.

Основной темой бизнес-завтрака «Перспективы развития бизнеса: тренды, инструменты, прогнозы» стало обсуждение состояния российской макроэкономики и других актуальных для регионального предпринимательства вопросов. О трендах финансового рынка рассказал председатель правления банка «Урал ФД» Алексей Вырков, он же дал несколько прогнозов на 2020 год.

Во-первых, отметил он, несмотря на все формы поддержки, доля малого и среднего бизнеса в российской экономике не растет, а сокращается. Данный показатель рассчитывается с 2017 года, на тот момент он составлял 22% ВВП, в следующем году доля сегмента опустилась до 20,2%. Объем ВВП в 2018 году в текущих основных ценах оценивается в 93,6 трлн рублей, то есть на долю малого и среднего бизнеса приходится около 19 трлн руб. Тенденция к снижению наблюдается и в числе работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. С января 2019 года количество занятых в ней уменьшилось на полмиллиона человек. То же можно сказать и о динамике числа субъектов предпринимательства — только в Новосибирской области оно за год уменьшилось на 2,8%. Не достигла своей цели и финансовая поддержка: в начале 2019 года по программе субсидирования уполномоченных банков, работающих с МСП, планировалось выдать около 1 трлн рублей. Но к ноябрю был выдан всего 131 млрд. «О чем это говорит? На самом деле не о том, что банки не хотят работать с малым бизнесом. Напротив, мы видим спрос со стороны предпринимателей и желание банков кредитовать. Есть все основания предполагать, что в 2020 году прирост выдачи кредитов малому и среднему бизнесу сохранит двузначное значение, — рассуждает Алексей Вырков. — Но программу субсидирования нужно менять, поскольку она не работает».

Одним из основных препятствий росту малого бизнеса в новом году председатель правления банка «Урал ФД» Алексей Вырков считает слабый потребительский спрос.

Рост реальных располагаемых доходов населения стабилизируется в положительной зоне на уровне 0,8–1,4% в год. Но это, считают аналитики банка, не транслируется в рост потребления. Помимо сберегательной модели поведения граждан, дополнительным тормозом станет ужесточение правил потребительского кредитования, которое уже проводит Центробанк. С другой стороны, слабый внутренний спрос создает предпосылки для сохранения инфляции ниже целевого уровня ЦБ, несмотря на «впрыски» в экономику средств в рамках крупных госпроектов. Так что денежно-кредитная политика в 2020 году, скорее всего, будет носить умеренный характер: 2020 год Банк России начал с ключевой ставкой 6,25%, сейчас она снизилась до 6%, а к 31 декабря, по мнению Алексея Выркова, уменьшится до 5,25%.

Начальник офиса «Урал ФД» в Новосибирске Татьяна Королева рассказала участникам мероприятия о финансовых инструментах и возможностях, которые предлагает «Урал ФД» бизнесу, а также представила компании, которым банк помог в развитии бизнеса в 2019 году. «Нас уже выбрали около 200 клиентов, среди них такие известные в регионе компании, как крупная сеть кофеен PRIMETIME COFFEE Антона Горестова. Это наш самый первый клиент, вместе с которым удалось решить достаточно сложный кейс — мы за две недели вытащили его из закрывающегося банка», — рассказала Татьяна Королева. Также она упомянула опыт топливной компании «Нафтатранс Плюс», производственной компании «Вармэкс», телекоммуникационной компании «ФайберТрейд». «ФайберТрейд» — наукоемкое производство. У компании нет залогов, но мы смогли их поддержать, создав индивидуальный продукт специально под них», — добавила Татьяна Королева. Всего, по ее словам, за первый год работы офису удалось открыть более 450 счетов и наработать кредитный портфель размером 430 млн рублей.

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В рамках бизнес-завтрака прошел мастер-класс по налоговой безопасности, который провела президент международного инновационного центра развития предпринимательства и социальных инициатив, член ОС при УФНС НСО, эксперт- практик с 25-летним стажем работы в области финансов, налогов и бухгалтерского учета, многолетним опытом консалтинга предприятий, управления финансами и сопровождения ВЭД, Ольга Корпачева. Эксперт предоставила гостям мероприятия ценную и остро актуальную информацию о рисках, которые возникают при выборе схем налоговой оптимизации и провела практикум по работе с требованиями ФНС.

«Мы заинтересованы в развитии наших клиентов, поэтому проводим обучающие мероприятия во всех офисах корпоративной сети. Лучшие эксперты в сфере налогообложения, маркетинга, внешнеэкономической деятельности и других полезных для бизнеса сфер делятся с нашими клиентами самой актуальной информацией и помогают бизнесу идти в ногу со временем», — резюмировал Алексей Вырков.

Мероприятие наглядно продемонстрировало, что пермскому банку за первый год работы удалось занять свое место на рынке банковских услуг Новосибирска и стать интересным и полезным партнером для многих предпринимателей. Заинтересованность «Урал ФД» в своих клиентах, идея совместного развития и обучения, открытость и желание всегда находить максимально комфортные и эффективные решения для конкретных задач бизнеса вызывают ответную симпатию и позволяют банку успешно конкурировать с опытными игроками на новой для себя территории.

Узнать подробнее об услугах и продуктах банка можно на сайте «Урал ФД»

www.uralfd.ru или по телефону +7 (383) 363-85-73.

ПАО АКБ «Урал ФД». Генеральная лицензия Банка России № 249 от 12 мая 2015 года.Реклама

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