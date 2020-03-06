Открытие собственного дела всегда сопровождается определенными рисками, необходимостью осознания и принятия ответственности. И есть такие направления бизнеса, где эта ответственность особенно велика. Среди них — сфера организации детского отдыха. О возможностях и сложностях такого бизнеса — в интервью с основателем Центра прогрессивного отдыха Persona Camp в Новосибирске МАКСИМОМ ИВАНЮТЕНКО.

Центр прогрессивного отдыха Persona Camp (пер. с англ. — лагерь «Персона») объединяет 11 тематических детских лагерей, в которых используют нестандартные методы организации детского отдыха. Это даже не отдых в привычном смысле, ведь каждый день пребывания в лагере максимально насыщен интеллектуальными и творческими занятиями, благодаря чему дети получают опыт социального взаимодействия и учатся самостоятельно мыслить и действовать.

— Максим, в чем необычность ваших смен, их главное отличие от привычных нам детских оздоровительных лагерей?

— Наверняка большинство читателей отдыхали в детстве в «пионерских» лагерях, помнят песни у костра, игру «Зарница», умывальники на улице и линейки по утрам. Тогда, как и сейчас, лагеря были особой средой, где дети учились взаимодействовать друг с другом в быту, быть единой командой. В Persona Camp мы сохраняем накопленный ранее опыт детского отдыха, но при этом предлагаем отличный от других формат. Он основан на высокой событийности и индивидуальном подходе — не случайно название лагеря «Персона».

— Какие направления детского отдыха предлагает Persona Camp?

— У нас три основных направления по возрастам. KIDS — детский лагерь для ребят от 6 до 9 лет. Здесь главная составляющая — развлекательная. Детям устраивают захватывающие приключения, шоу, встречи с необычными персонажами. KEYS — детский лагерь в режиме квеста для школьников от 10 до 13 лет. Здесь много увлекательных заданий с оригинальными сюжетами и призами. KEEP — лагерь в режиме реалити-шоу для старших подростков. Каждая смена здесь — это продуманный реалити-проект с применением инновационных продуктов — 3D-принтеров, сканеров, мультимедийных установок. Возраст детей от 14 до 17 лет. Эти три направления — самые первые в Persona Camp.

— Какие тематические смены пользуются сегодня наибольшим интересом у детей и родителей?

— У нас есть из чего выбрать, в зависимости от интересов ребенка. Например, есть лагерь CODE. Вся его программа направлена на развитие логики и прокачку интеллектуальных способностей детей. В лагере ACADEMY проводятся тренинги и мастер-классы от известных новосибирцев, которые рассказывают истории своего успеха. Это лагерь повышенной комфортности, ориентированный на личностный рост и развитие у ребенка мотивации на успех. Также у нас есть творческий лагерь PULS и лагерь выходного дня WEEKEND — он пользуется популярностью у школьников, оканчивающих 4-е и 9-е классы. Родители и педагоги уже сейчас бронируют выходные в мае и июне, чтобы отметить выпускные с нами. Но, пожалуй, самое насыщенное направление Persona Camp — это лагерь LEGEND. Здесь дети с первого дня погружаются в легенду, где каждому отведена своя роль и дана цель, к которой ребята идут через разные мероприятия.

— Как происходит размещение в лагере, в каких условиях живут дети?

— Все смены проходят во время школьных каникулы на базе загородных лагерей Новосибирской области — «Тимуровец» и «Юбилейный». Дети живут в комнатах, в среднем по пять человек, получают пятиразовое питание каждый день. На этажах или в самих комнатах есть душевые. Этим летом у нас готовится новая локация лагеря ACADEMY. Он откроется в загородном отеле «Лесная сказка». Там ребята будут жить в комфортных условиях с размещением по 2–3 человека. Рядом — живописная природа, речка.

— Что в ближайших планах Persona Camp?

— Впереди — весенние каникулы, во время которых у нас планируется три смены, объединенных темой творчества. Например, в одном из лагерей дети будут учиться рисовать комиксы. Также в гости к ребятам на один день приедет известный человек. Пока мы не сообщаем, кто именно, чтобы это было сюрпризом. Скажу только, что в прошлом году мы приглашали в качестве гостя Алексея Летучего — победителя шоу «Танцы» на ТНТ. Оплачивали ему перелет, проживание и гонорар. Он общался с детьми, провел мастер-класс, фотосессию и автограф-сессию.

— У родителей еще есть возможность записать детей на весеннюю смену?

— Да, конечно. Родители нередко обещают детям путевки за хорошие оценки в четверти, и для многих школьников это отличная мотивация. Поэтому очень часто путевки разбирают только за несколько дней до начала лагерной смены. Причем многие едут к нам не в первый раз. Есть даже те, кто приезжает каждые каникулы в течение нескольких лет. В целом возвращаемость в наши лагеря составляет около 80%.

— Какова стоимость пребывания в Persona Camp?

— В этом году стоимость путевки составит от 23 до 28 тысяч рублей. Самой дорогой будет смена PULS в августе. Это будет творческий лагерь, который мы проведем совместно с академией Игоря Крутого.

— В ноябре прошлого года проект Persona Camp отметил пятилетие. Расскажите о начале вашего бизнеса, с какими сложностями пришлось столкнуться?

— До того как открыть Persona Camp, я восемь лет работал в государственном круглогодичном лагере «Тимуровец». Меня признавали лучшим вожатым на международном фестивале «Содружество» в 2010 году и лучшим методистом на слете лагерей России в Анапе в 2012 году. Поняв, что нужно двигаться дальше, решил открыть свой коммерческий лагерь. Мне тогда было лишь 25 лет, не все меня понимали и верили, что у меня получится реализоваться в такой сложной сфере. Ведь работа с детьми — очень большая ответственность! Но моим козырем был мой опыт.

Я собрал команду из знакомых вожатых. Причем никакого стартового капитала не было, начинали на кредитные деньги. Первый заезд должен был все решить. И вот за два дня до открытия смены у нас набирается только 11 детей! Посомневавшись, решили продолжать. Немного поменяли программу, уменьшили число вожатых. Первая смена продолжалась всего пять дней, но прошла очень насыщенно, и детям понравилось. Уже через два месяца, в зимние каникулы, мы встречали 100 детей!

— В чем, по-вашему, причина такого успеха?

— Изначально была создана установка — отличаться от других предложений в сфере детского отдыха. Взяв название «Центр прогрессивного отдыха Persona Camp», мы стали использовать новые современные подходы к организации детского отдыха. В том числе — новейшие технические возможности, цифровизацию. Упор делается на то, чтобы смены проходили насыщенно, и дети были заняты все время. Еще от других лагерей нас отличает отсутствие текучки кадров. Во многих учреждениях есть такая проблема — людей собирается много, но работа оказывается для них непривлекательной из-за низкой оплаты труда. У нас — самая высокая оплата среди детских лагерей. И, по нашим оценкам, не только в Новосибирской области.

— Как проводите отбор вожатых в лагеря?

— Средний возраст наших вожатых от 18 до 25 лет. Все работают в разных сферах — кто юристом, кто поваром, у кого-то свои проекты. Просто так к нам прийти сложно, только по рекомендациям и приглашениям. Будущие вожатые проходят обучение в течение года. Затем мы их пробуем и понимаем, сложится или нет. Главное — у них должны глаза гореть! Ведь мы работаем на результат — чтобы ребенку понравилось, он приехал домой, рассказал родителям, друзьям о том, как ему было хорошо.

— Есть планы по дальнейшему развитию бизнеса?

— Да, планирую со временем выйти на Москву и другие города, а штаб оставить в Новосибирске. Очень хочется задать моду на новый формат детского отдыха в стране, с особой семейной атмосферой и персональным подходом к детям. Думаю, именно этого сейчас так не хватает в сфере детского загородного отдыха.

от 6+ до 16+

Persona Camp

Центр прогрессивного отдыха

630132, Россия, Новосибирск, ул. Сибирская, 57, офис 4.7 (2-й этаж)

Бизнес-центр «Александровский сад», вход с ул. Нарымской

Время работы: понедельник–пятница с 9:00 до 17:00,

обеденный перерыв с 13:00 до 14:00

Суббота и воскресенье — выходные дни.

ООО «Персона», ОГРН 1145476004849

+7 (383) 233-11-73,

+7 (913) 933-11-73 (WhatsApp)

persona@persona-camp.ru

https://persona-camp.ru

По заказу Автономной некоммерческой организации «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области»

Тел. 8-800-600-3407

mbnso.ru

Реклама

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.