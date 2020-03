Известный омский бизнесмен Дмитрий Шиковец вышел из состава учредителей федеральной сети New Tobacco, реализующей продукцию в сибирских регионах.

Дмитрий Шиковец развивал сеть New Tobacco вместе со своей супругой Еленой Лужанской. В начале февраля текущего года Елена Лужанская вышла из состава учредителей компании, 99% уставного капитала ООО «НТ» («Нью Тобакко») перешли к зарегистрированной в американском Бруклине фирме Creative Solutions International, а Дмитрий Шиковец сократил долю в уставном капитале до одного процента. Накануне в ЕГРЮЛ были внесены изменения, согласно которым бизнесмен полностью вышел из состава учредителей.

ООО «НТ» управляет федеральной розничной сетью New Tobacco, специализирующейся на реализации табачной продукции UTF Group Inc. Компанию в 2012 году создал бывший гендиректор табачной фабрики «Омь» Дмитрий Шиковец. Под брендом работают павильоны по продаже табачных изделий, а также кофейни формата to go. Сеть представлена в Калининграде (в Калининградской области у UTF Group Inc. работает табачная фабрика – «КС»), Омске, Новосибирске и Краснодаре. Центральный офис компании расположен в Москве. Кроме «Нью Тобакко», реализацией продукции фабрики занимается ООО «ЮТФ-Дистрибьюшин», учредитель которого, «ЮТФ Груп Инк.», также зарегистрировано в Бруклине.

Ранее СМИ сообщали о том, что созданная в Омске табачная компания закрыла 33 свои точки в этом регионе. Кроме того, сотрудники компании сообщали «Континенту Сибирь» о возможном уходе бренда из Новосибирска, однако официально эта информация пока не подтверждается.

