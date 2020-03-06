В начале марта Сбербанк подвел итоги 2019 года, проанализировав как финансовые показатели самого банка, так и социальные и образовательные направления. Об итогах работы банка в Сибири в части розничного и корпоративного направлений, а также развития экосистемы в регионах присутствия, ключевых социальных и образовательных проектах рассказала председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк ТАТЬЯНА ГАЛКИНА.

— Татьяна Михайловна, как бы вы оценили в целом 2019 год для Сибирского банка?

— Сбербанк и конкретно Сибирский банк остается одним из самых активных участников финансового рынка, да и не только его. Эту активность, среди прочего, иллюстрируют и налоговые отчисления в бюджет. На всех территориях присутствия Сибирский банк входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков, в ряде регионов, например, в Новосибирской области, мы уже много лет не опускаемся ниже третьего места. А по итогам 2019 года мы вышли на первое место.

— Каким стал 2019 год для банка в абсолютных показателях для розничного и корпоративного направлений?

— Относительно 2018 года динамика, безусловно, положительная. В целом по Сибирскому банку кредитный портфель физических лиц по состоянию на 1 января 2020 года составил 657 млрд рублей, что на 15% больше, чем год назад. Кредиты юридических лиц увеличились за год на 1,2% и их общая сумма превысила 553 млрд рублей. Что касается депозитного портфеля, то он вырос за год на 8% как для физлиц, так и для корпоративных клиентов.

— Как мы видим, клиенты-частники в прошедшем году и кредитовались активнее, и прирост показали значительно больший. Что послужило основным драйвером роста?

— Основным фокусом внимания клиентов в 2019 году по-прежнему оставалась ипотека. Продвижению ипотечных программ сильно способствуют партнерские соглашения с основными региональными застройщиками, такими как «Брусника. Сибакадемстрой», «Вира-Строй», «Стрижи». В 2019 году более 63 тысяч семей смогли улучшить свои жилищные условия, причем практически треть — 31% — сделали это еще и технологично, с помощью одного из проектов экосистемы.

— Получается, что строительная отрасль в 2019 году сделала весомый вклад не только в розничное, но и в корпоративное направление?

— Это действительно так. По крупному бизнесу в прошедшем году в качестве основных драйверов я бы выделила строительную и сельскохозяйственную отрасли. Во многом благодаря им корпоративный кредитный портфель в Новосибирской области рос опережающими темпами: по итогам года он составил 46,5 млрд рублей, увеличившись на 17,4%. Одну из миссий Сбербанка мы видим в том, чтобы помочь строительному рынку адаптироваться к работе в новых условиях в рамках строительной реформы. Всего в 2019 году Сибирский банк заключил 84 договора проектного финансирования, 39 из них — со счетами эскроу на общую сумму около 27 млрд рублей.

— Если вернуться к сегменту малого бизнеса, одним из трендов 2019 года многие аналитики назвали его «измельчение»: число ООО и других организаций продолжает сокращаться, в то время как количество новых ИП по-прежнему превышает число закрывшихся. Какое влияние это оказало на вашу работу, какие услуги вышли на передний план, а какие, наоборот, потеряли актуальность?

— На самом деле особой разницы нет — малому бизнесу нужен примерно один и тот же набор услуг для взаимодействия с органами власти и ведения дела. Расчетные счета, бухгалтерия, эквайринг, кассовые продукты — интерес к ним остается неизменным. Но в то же время хотелось бы отметить серьезный рост интереса предпринимателей к кредитным бизнес-картам банков, который проявляется в первую очередь со стороны микробизнеса. Такие карты предприниматели используют для покупок, расчетов, используя возможность не платить банку проценты во время grace-периода (льготного периода уплаты процентов по кредиту).

— Если малый бизнес обращается за кредитом, на что он чаще всего берет деньги? И насколько за 2019 год в Сибирском банке вырос портфель по этому направлению?

— Всего за год малый бизнес получил от Сибирского банка 21 тысячу кредитов, что на 27% больше, чем в 2018 году. Общая сумма — 41,2 млрд рублей, прирост за год — 15%. Основной целью, по нашим наблюдениям, остается пополнение оборотных средств, доля инвесткредитования среди малого бизнеса не очень большая. К тому же, как показывает опыт, большая часть малых предпринимателей вообще не кредитуется, их больше интересуют транзакционные продукты. Тем не менее доля тех, кому интересны кредиты, пусть и не очень быстро, но растет — сегодня кредитными продуктами пользуется около 25% предпринимателей, в предшествующие годы их было около 20–22%.

— Сейчас к микробизнесу присоединилась такая группа, как самозанятые граждане, которых можно приравнять как к физическим, так и юридическим лицам. Если посмотреть на опыт Сбербанка, какие услуги им ближе — розничные или корпоративные?

— В 2019 году эксперимент с особым налоговым режимом проходил в четырех регионах, ни один из которых не входил в зону ответственности Сибирского банка. Тем не менее, оценивая набор услуг и предложений, которые они получали в отделениях Сбербанка, можно сделать вывод, что самозанятые все-таки ближе к физлицам. Но в то же время им нужны в первую очередь расчетные сервисы, с помощью которых они смогут проводить платежи и платить налоги. В 2020 году Сибирский банк также включился в работу с самозанятыми гражданами, которую можно обозначить как новую категорию предпринимателей. Еще хотелось бы отметить значительную роль новых технологий, которые во многом обеспечили наш рост в 2019 году.

— Какие социальные проекты Сбербанка 2019 года вы бы выделили?

— Это, конечно, ежегодный спортивный проект «Зеленый Марафон», программа по развитию личностного потенциала преподавателей в Красноярске и на Алтае и, конечно, IT-конференция AI Journey, которая прошла в вузах Томска и Новосибирска, а также форум для малого бизнеса «Свое дело live», на который традиционно приезжают именитые бизнес-эксперты — в этом году, например, нашим гостем стал известный маркетолог Игорь Манн. Из событий прошедшего года можно выделить открытие «умного» фонтана в Новосибирске. В День Победы жителей города ждет сюрприз — на фонтане зазвучат военные песни. Банк запустил голосование на сайте www.poll.novo-sibirsk.ru, в нем может поучаствовать каждый житель Новосибирска и выбрать 10 патриотических композиций, которые будет воспроизводить фонтан. Сбербанк будет проводить целый ряд проектов, так или иначе связанных или приуроченных к 9 Мая. Думаю, что сейчас рассказывать о них несколько преждевременно, но с уверенностью могу сказать, что они обязательно вызовут у людей интерес.

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