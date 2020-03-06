В 2019 году Новосибирский механический завод (НМЗ) «Искра» увеличил продажи выпускаемых капсюлей-детонаторов на 88%. По прогнозам экспертов предприятия, спрос на электронные средства взрывания в ближайшее время будет расти, а основным рынком сбыта продукции останется Кузбасс.

Об изменениях на рынке промышленных средств взрывания участникам прошедшего на НМЗ «Искра» пресс-тура рассказал главный инженер предприятия Сергей Поздняков. По словам эксперта, в 2017 и 2018 годах завод выпускал электронные средства взрывания лишь в небольшом количестве, поскольку цена электронного детонатора выше цены обычного капсюля-детонатора в разы. В 2019 году спрос на электродетонаторы начал резко расти за счет востребованности на Кузбассе. «Кемеровская область — наиболее насыщенный промышленными взрывами регион, причем во всей России. Там возникла проблема сейсмики, из-за взрывов начинают сотрясаться близлежащие населенные пункты и предприятия. Поэтому потребовалось резко увеличить выпуск электронных средств взрывания, и наращивание объемов продолжается», — рассказал Сергей Поздняков.

Наряду с электродетонаторами «Искра» в минувшем году увеличила выпуск практически по всем позициям продукции, основу которой составляют системы инициирования взрывов и комплектующие к ним. В итоге объем реализации на предприятии превысил 5 млрд рублей. Чистая прибыль завода за год увеличилась до 508 млн рублей (446,1 млн рублей в 2018-м). Кроме Кузбасса, новосибирский завод сегодня сотрудничает со многими горнодобывающими предприятиями России, Белоруссии, Узбекистана, Финляндии, Швейцарии и других стран. По итогам года на 63% выросли поставки капсюлей-детонаторов в Армению, на 94 % — в Казахстан. На предприятии рассказали, что порядка 70% продаж средств инициирования проходят на российском рынке, комплектующие же на 100% востребованы в странах ближнего зарубежья.

«Искра» завершила очередной этап инвестиционной программы модернизации производства. Как рассказал Сергей Поздняков, одним из наиболее крупных проектов стало приобретение новой итальянской линии по производству ударно-волновой трубки стоимостью около 300 млн рублей. Кроме того, в 2019-м была запущена ротационная установка по производству замедлителей для капсюлей-детонаторов, которая обошлась заводу в 141 млн рублей. По словам исполнительного директора НМЗ «Искра» Сергея Кондратьева, инвестиции предприятие осуществляет исключительно за счет собственных средств. Он пояснил, что вложения завода сегодня идут в снижение себестоимости, материалоемкости и трудоемкости рабочих процессов. Однако «номером один» на предприятии, работающем с взрывчаткой, остается усиление мер производственной безопасности. Для этого на заводе внедряется система видеонаблюдения, которая поможет избежать ошибок при сборке.

На 2020-й «Искра» запланировала строительство нового производства инициирующих взрывчатых веществ. По оценке Сергея Позднякова, проект будет достаточно сложным и потребует порядка полумиллиарда вложений. Нужно будет возвести новое здание, закупить бельгийское оборудование. Расширение производства позволит справиться с проблемой нехватки мощностей. В существующем здании сейчас работа идет в три смены. После запуска добавочного производства, по оценке экспертов предприятия, производительность завода может вырасти как минимум в полтора раза.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.