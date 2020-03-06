Упаковка «Made in Novosibirsk region»*: как Сергею Темпу удалось добиться успеха на высококонкурентном рынке

Компания ООО «ПакПром» занимается изготовлением полиэтиленовых пакетов с замком Zip-Loсk. Она была создана два с половиной года назад и за это время успела уверенно выйти на российский рынок. О том, на какие отрасли современной экономики компания сделала ставку в своем развитии, особенностях индивидуального подхода к каждому заказчику и планах по созданию сибирского бренда «Континенту Сибирь» рассказал директор компании СЕРГЕЙ ТЕМП.

— Сергей, с чего начался ваш бизнес?

— Я занимался продажей упаковочной продукции, и от клиентов очень часто поступали запросы на пакеты с замками. Это не майка, не пакет с ручками. Такие пакеты очень часто требуются в отраслях, связанных с медициной. Причем целевая аудитория этого продукта в принципе не рассматривает пакеты, сделанные из вторичного или некачественного сырья. Когда мы поняли, что сформировался устойчивый спрос, начали изучать рынок. И пришли к выводу, что предложить такой товар могут только страны ближнего зарубежья. Причем говорить об учете индивидуальных требований заказчика по размерам, толщине или другим параметрам было просто бессмысленно. Ниша была пустая. Мы поехали в Китай и посетили больше десятка заводов по производству оборудования. Это позволило нам понять возможности рынка и его технологический уровень. Следующим непростым шагом стала разработка рецепта сырья. Нам очень помогли в министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области — выделили субсидию на возврат части средств, потраченных на покупку оборудования. Мы смогли провести испытания и в 2017 году выйти на рынок.

— В каких сферах экономики работают ваши заказчики?

— Первыми покупателями нашей продукции стали компании, которые производят медицинские тест-системы, инструменты и оборудование, расходные материалы. Дальше появились клиенты из новой для нас сферы экономики — авиастроительной.

В частности, нашу продукцию использует компания «Сухой». Востребована она и в сфере телекоммуникационного оборудования. Уже первые продажи показали, что качественные пакеты нужны всем. Даже в космосе не обойтись без гибкой и прочной упаковки. Мы не ожидали, что столкнемся с таким спросом. Сегодня нам остро не хватает производственных мощностей. Компании уже два с половиной года, но мы до сих пор тратим 100% своей прибыли на модернизацию и увеличение производства.

— В чем уникальность вашего предложения потенциальным покупателям?

— Один из немаловажных критериев, по которым заказчики выбирают нашу компанию, — учет индивидуальных требований. Мы предлагаем разную толщину стенки от 25 до 200 микрон. У нас был один заказ на 200 микрон от геологов, которые поехали куда-то на Дальний Север. Но обычно людям достаточно от 80 до 120 микрон.

Мы можем использовать специальное сырье, и пакет будет прозрачным, как стекло. Или изготовить пакеты с еврослотом — отверстием, которое позволяет подвешивать их на торговое оборудование, при этом равномерно распределяя нагрузку. Или с пробивным отверстием для выхода воздуха. Разный цвет, например, одна медицинская компания заказывала у нас для сбора анализов розовые пакеты для женщин и голубые – для мужчин. Можем делать пакеты с контролем вскрытия.

— Вы говорите об использовании вашей продукции в высокотехнологичных отраслях экономики. А в быту ей найдется применение?

— Да, конечно. Мы используем сырье очень высокого качества, изделия из которого можно применять, в частности, для хранения пищевых продуктов. Сейчас мы разрабатываем новую линейку пакетов, в которых можно замораживать продукты или, например, мариновать мясо.

— Что для вас самое сложное в вашей работе?

— Каждый день приходится учиться чему-то новому. Процесс изготовления пакета технологически очень сложный. Можно правильно настроить 999 параметров из 1000, а на последнем ошибиться. И пазл не сложится. Иногда приходится сутками искать правильное решение, потому что производство нельзя останавливать. Я понимаю, что если мы не сделаем этого сейчас, то не сможем двигаться дальше. Но зато когда ты находишь решение, наступает невероятное ощущение счастья, и даже усталость отступает. И в этот момент хочется немедленно приступать к штурму новой вершины.

— Для вас бизнес — это график 24 на 7 или вы можете себе позволить отвлечься от производственного процесса?

— У меня всегда включен телефон. Пока мы с вами разговариваем, мне пришло уже больше десятка сообщений в мессенджер. На производстве у нас установлена система видеонаблюдения. И когда я прихожу домой, то вместо того, чтобы включить телевизор, включаю трансляцию и смотрю, что происходит на работе. Если мы хотим расти, то выключаться из процесса нельзя. Поддерживают вот эти маленькие победы, которые время от времени происходят. Если вдруг все идет хорошо, и появляется свободное время, начинаешь думать о том, что нового можно привнести в развитие компании.

— Но отдыхать все-таки получается?

— Когда человек думает, что он устал, и просто сидит на диване — это лень. Чтобы по-настоящему отдохнуть, можно поехать покататься на лыжах, просто погулять по лесу или сходить в кино. После такого отдыха ты возвращаешься другим человеком. Ты перезагрузился, получил прилив сил и можешь дальше решать задачи.

— Какая задача сегодня на первом плане?

— Сейчас мы работаем почти со всеми крупными городами России. Но есть планы выхода на рынки Казахстана и Узбекистана, другие страны ближнего зарубежья. Мы уже активно ведем переговоры.

У меня есть цель — сделать уникальный качественный пакет, который будут узнавать по названию. Чтобы покупателю не нужно было смотреть образцы нашей продукции, задавать вопросы. Он звонит и сразу делает заказ. И для меня очень важно, что это будет новосибирский бренд. Недавно мы добавили на упаковку надпись «Made in Novosibirsk region». Мы — ребята из Сибири, мы здесь работаем и представляем нашу область.

*Сделано в Новосибирской области

ООО «ПакПром»

г. Бердск, ул. Зеленая роща, 7/34

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