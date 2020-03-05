В галерее Союза фотохудожников России «Формуляр» (она расквартирована в Областной научной библиотеке) открылась персональная фотовыставка Алексея Школдина «Джаз! All that jazz!». Профессиональные организации фотографов и художников второй год планомерно представляют своих членов (в том числе и будущих) небольшими авторскими коллекциями, которые зачастую рассказывают об авторах и обществе больше, чем масштабные экспозиции.

Для фотографа Алексея Школдина это вторая персональная выставка. Первая, «Геометрия знания», тоже прошла в библиотеке — в ГПНТБ СО РАН — и была ей посвящена. Математическое название очень подходило проекту — лаконичные линии, повторяющиеся элементы, уходящие в бесконечность наружные элементы здания-доминанты Октябрьского района и сконцентрированные внутренние приметы дома 10 млн книг. Причем на пять надземных и четыре подземных этажа ни одного промелька человека. Черно-белое безмолвие. Воспринималось это весьма органично для автора, казалось, что таков его фирменный стиль.

«На самом деле «Геометрия знания» была нестандартным ходом — я всегда искал человека в кадре, и человек, его эмоции для меня были главным, — отнекивается Алексей Школдин. — Библиотечный проект стал этаким «выпадением» в пространство человека без человека. Отчасти это была реакция на открытые мною возможности имеющейся техники (я все монопод наверх задирал), а отчасти поиск следа архитектора в том, что осталось после него».

На второй персоналке Школдина на следы практически не осталось места — там слишком много человека и его джазового инструментария. Даже не хватает чувства удаления и мягкой ткани интерьеров первой. И почему вдруг джаз? Одним словом, требуются комментарии автора.

— Когда «накрыло»?

— Джаз по-серьезному для меня начался в марте прошлого года на двух концертах: Rossario Giuliani и Mina Agossy. Это были клубные выступления. Поначалу я не планировал снимать концерты, хотел сосредоточиться на репетициях и саунд-чеках, как это было раньше с Концертным духовым Оркестром Марка Абрамова и с дуэтом Вероники Кожухаровой и Александра Болдачева. Но, как говорится, что-то пошло не так: поработал и на концертах.

Позднее, уже на SibJazzFest’е 2019, я получил возможность пообщаться с мастерами, снимающими джаз: Patrick Marek, Олегом Пановым, Сергеем Корзенниковым. Добавьте сюда советы Павла Мирошникова (фотохудожник и телеоператор. — «КС») и разговоры с Алексеем Кудиновым (обозреватель культуры и фотолюбитель. — «КС») — все это вместе дало определенный результат.

— Первая выставка целиком в ч/б, вторая — преимущественно. Отсутствие цвета концентрирует воздействие?

— Ч/б во многом упрощает работу — к сожалению, далеко не всегда освещение на площадке дает возможность качественно поработать с цветом. Да и «картинка» в ч/б складывается быстрее. Конечно, остается достаточно случаев, когда без цвета в кадре не обойтись. Кажется, мне удалось разместить на одной выставке и цвет, и ч/б без особых противоречий между ними.

— Портреты для выставки вы выбирали по фотографическим признакам или «с оглядкой» на силу музыкального гения?

— С отбором для выставки отдельная история. Поначалу хотел сделать ч/б экспозицию про SibJazzFest’19. Но мне она показалась неполной. Тогда попробовал добавить работы с других джазовых мероприятий прошлого года. Стало лучше, но превысил лимит — зал ведь не слишком большой. Начал снова «вычеркивать» фотографии, чтобы экспозиция не получилась однообразной, и при этом не рассыпалась на отдельные части. И только когда выложил перед собой большую ее часть, понял, что выстраивается небольшой рассказ о джазе в Новосибирске — от клубных площадок и небольших концертов до значительных больших постановок. Джаз во всем его разнообразии, во всех его проявлениях. Такой разный и такой узнаваемый.

— На открытии ваш коллега Сергей Корзенников упоминал о членстве в некоем международном сообществе — это что за фотосекта?

— Это сообщество фотографов, снимающих джаз, «головной офис» которого находится в «Фейсбуке». Многие, несмотря на весьма разнообразную «прописку» — иногда на разных континентах, — знакомы между собой даже в реале, а через пару рукопожатий знакомы абсолютно все. И практически каждый из нас регулярно участвует в ежегодном Jazz World Photo.

— Открытие выставки вылилось в настоящий джазовый сейшн, на котором, скажем, гитарист Владимир Хуторной и его жена, певица Елена Кернер, встретились со своим проникновенным парным портретом, тоже сделанным в НГОНБ. Как ваш проект восприняли герои-джазмены?

— Я стараюсь высылать или показывать фотографии всем музыкантам. Правда, это не всегда удается — иногда в суете и спешке либо теряется записка с контактом, либо просто не успеваешь обменяться телефонами… Но не теряю надежду, что фотографии дойдут до всех героев. Воспринимают по-разному. Интересно, скажем, мнение Карины Кожевниковой: ей по душе кадры именно репетиционного процесса, где она больше обдумывает, нежели поет.

— Пазл все еще не складывается. «Бесчеловечная» красота библиотеки, джазовые зарисовки, студийные проекты и портреты на заказ. Кто вы, фотограф Школдин?

— Фотоаппарат первый раз попал мне в руки в 1981 году. С тех пор периодически откладывался, снова появлялся в жизни… в основном для пополнения семейного альбома. Попытки сделать что-то большее оказывались редкими и недолгими. И лишь в 2012 году во время напряженного запуска большого проекта вдали от дома я прочувствовал фотографию как средство самовыражения и восстановления. Понадобилось еще достаточно много времени, просмотров, видеоуроков, лекций и книг по фотографии, чтобы стали получаться не только отдельные случайные кадры. Конечно, огромную роль в моем развитии играют очень разные люди: это и Андрей Пашис, в еженедельном фотомарафоне которого я стараюсь регулярно участвовать, и питерский фотограф Александр Медведев и его фотоклуб «Рай». Как я уже упоминал, много помогли Сергей Корзенников, Олег Панов, Patrick Marek, Михаил Ванеев, Евгений Иванов, Владимир Дубровский, Андрей Лашков и многие другие. И не только фотографы, но и художники. Константин Скотников, Евгений Молодин, Михаил Паршиков… Но главный толчок все-таки дал мне фотоклуб «Практика»: организатор и председатель Павел Мирошников, Андрей Пашис, Яна Колесинская (кстати, куратор «Формуляра»), Ольга Левыкина… На самом деле стоит перечислить всех участников клуба — во время обсуждений и встреч каждый из них своим высказыванием, вопросом, фотографией вдохновляет на поиски, учит требовательнее и глубже разбираться в себе и своих работах.

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