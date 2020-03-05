Дзержинский район Новосибирска возглавил Александр Рудских

Как и предсказывал «Континент Сибирь», в четверг 5 марта мэр Новосибирска Анатолий Локоть представил администрации Дзержинского района нового главу – экс-гендиректора завода «Электроагрегат» Александра Рудских.

Информацию о новом назначении «Континенту Сибирь» подтвердили в пресс-службе мэрии Новосибирска. Официального приказа о назначении Александра Рудских пока нет. 54-летний Александр Рудских начал работать на «Электроагрегате» в 2009 году, осенью 2010 года возглавил предприятие, сменив на этой должности Владимира Цыкина. Днем ранее Совет директоров «Электроагрегата» прекратил полномочия Александра Рудского, предприятие возглавил Александр Деришев.

Напомним, теперь уже бывший глава Дзержинского района Новосибирска Сергей Жиров ушел со своего поста в конце февраля, он займет кресло руководителя «Научно-исследовательского института электронных приборов» (НИИЭП).

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