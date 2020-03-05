Новосибирские депутаты готовятся обсуждать поправки в Конституцию РФ

В Госдуме 10 марта пройдет голосование за поправки в основной закон страны, на следующий день эти же вопросы будут обсуждать в Совете Федерации, а 12 марта, как сообщил «Континенту Сибирь» депутат Заксобрания Новосибирской области Вадим Агеенко, изменения обсудят депутаты местного парламента.

Согласно российскому законодательству поправки в Конституцию должны одобрить не только нижняя и верхняя палаты парламента страны, но и не менее двух третей региональных заксобраний России. Несколькими днями ранее, 29 февраля, новосибирские коммунисты обратились к ЦК КПРФ с предложением голосовать против поправок.

«Голосование по поправкам назначено на 12 марта, заседание фракции КПРФ – на 11-ое. Главный вопрос ведь в том, голосовать надо за то, что ты видишь, а времени на рассмотрение у нас почти не будет. Скорее всего, мы просто не успеем все это прочитать, это будет сложно, хотя и интересно. Ну и опытные депутаты тогда, когда невозможно голосовать против, зачастую просто не приходят на заседание, говоря потом, что не «голосовал по данному вопросу», — поделился мнением с корреспондентом «Континента Сибирь» депутат Заксобрания Новосибирской области Вадим Агеенко.

Напомним, в конце января в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, были внесены предложения, прозвучавшие на заседании Совета Общественной палаты региона.

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