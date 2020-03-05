Московская биржа включила облигации сети общественного питания в Сектор Роста. Предполагается, что «Дядя Дёнер» привлечет 50 млн рублей по ставке 13,5% годовых.

«Дядя Дёнер» — один из крупнейших операторов уличного питания в Сибири. Компания основана в 2009 году, строится на идее синтеза популярных блюд Ближнего Востока и технологий сетевого фастфуда, когда весь процесс подготовки ингредиентов вынесен за пределы торговых точек в общую фабрику-кухню. Учредителями компании являются генеральный директор компании, бывший коммерческий директор сети Travelers Coffee Антон Лыков, основатель сети PRIMETIME COFFEE Антон Горестов и основатель производителя минеральной воды «Петроглиф» Антон Супрун.

Срок обращения облигаций составит 38 месяцев. Организатором размещения выступила компания «Юнисервис Капитал», андеррайтером — АО «Банк Акцепт».

Целью новой инвестиционной программы «Дядя Дёнер» является дооснащение производственного цеха и увеличение сети в Новосибирской и Кемеровской областях. Модернизация производства призвана позволить закрыть потребности собственной сети и нарастить поставки полуфабрикатов внешним клиентам, крупнейшие из которых — «Шашлыкофф» и New York Pizza. В результате годовой рост операционной прибыли может составить 16,3 млн рублей, что соответствует окупаемости не более полутора лет.

Вторым направлением инвестиций станет запуск новых павильонов. Средняя окупаемость торговой точки стоимостью 1,5 млн рублей составляет не более 2,5 лет.

Напомним, что почти 2 года назад «Дядя Дёнер» разместил дебютный выпуск биржевых облигаций объемом 60 млн рублей. Привлеченный капитал был направлен на покупку и дооснащение производственного цеха, ребрендинг стритфуд-павильонов и выкуп доли в кузбасской компании-партнере — ООО «Теон». По данным «Юнисервис Капитала», реализация проектов по модернизации бизнеса принесла ООО «Дядя Дёнер» 18,8 млн руб. розничной прибыли (прибыли до затрат) по итогам 9 месяцев 2019 года.

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