Совместному проекту «Мама работает» Новосибирского филиала «Росгосстраха» и благотворительного фонда социальной поддержки и защиты граждан «Дорога в жизнь» скоро исполняется год. Как отметили в «Росгосстрахе», за это время профессию «страховой агент» в компании освоили более ста новосибирских мам, воспитывающих по одному, а то и по два ребенка в возрасте от трех месяцев до шести лет.

«Мамы в декрете — это очень активные женщины, — утверждает куратор проекта — начальник страхового отдела Новосибирского филиала Светлана Максимова. — Для него мы разработали специальную программу обучения и адаптации. Наша задача состояла в том, чтобы не просто набрать кандидатов в агенты, но и подсказать им верный путь к эффективным продажам, дать возможность получать достойный доход». В результате, как отметила Светлана Максимова, буквально сразу после окончания обучения участницы проекта заключили более 175 страховых договоров.

«Для мам работа в период декретного отпуска — это не только возможность отвлечься от домашних дел, но и способ пополнить семейный бюджет, — говорит директор филиала «Росгосстраха» в Новосибирске Алексей Игошин. — Страховой агент — как раз тот вид деятельности, при котором не требуется постоянное присутствие в офисе, а финансовый результат во многом зависит от активной жизненной позиции человека».

По данным «Росгосстраха» в среднем «агентский» доход мам составляет от 10 до 35 тысяч рублей в месяц, а у наиболее активных ежемесячный заработок доходит до 45 тыс. рублей. И это притом, что все мамы, по сути, — только начинающие страховые агенты, только формирующие свой «страховой портфель». Основные страховые продукты, реализованные новичками, — страхование от укусов клещей и от несчастного случая; имущественное страхование — домов, квартир, дач; а также страхование гражданской ответственности автовладельцев.

По словам Алексея Игошина, некоторые новички так втянулись в работу, что не планируют с ней расставаться и после выхода из декретного отпуска. Например, бывшая участница проекта Юлия Маслакова сегодня — ведущий менеджер офисных продаж в новом универсальном офисе «Росгосстраха» на площади Маркса в Новосибирске. К слову, основной костяк страховых агентов офиса — это как раз участницы проекта «Мамы в декрете».

Сотрудничество «Росгосстраха» с фондом социальной поддержки «Дорога в жизнь» продолжается. И, как отмечает руководитель проекта «Мама работает» в Новосибирске Ксения Комарова, «Росгосстрах» для фонда стал не только надёжным партнёром, а еще гарантом того, что все обещания и обязательства будут выполнены в полном объёме.

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