Красноярские депутаты обратились к в Госдуму из-за несовершенства закона о гуманном обращении с животными. Именно на этот документ они возлагают ответственность за активизацию бродячих собак, приведшую уже к нескольким смертям в Красноярске. При этом некоторые парламентарии видят корень проблемы в бездействии муниципальной администрации.

Городской совет Красноярска на внеочередной сессии принял обращение в Государственную Думу РФ о необходимости изменений в законодательство об обращении с животными. Предлагается закрепить обязательную регистрацию домашних животных и ведение их реестра, предусмотреть административную ответственность за нарушение правил содержания домашних животных.

Депутаты среди прочего считают, что было бы целесообразным вернуть плановый отлов бездомных животных, а в случае угрозы или нападения признать допустимым их отстрел.

Как обратили внимание парламентарии, действующий федеральный закон не имеет понятия «немотивированная агрессия», а оно необходимо при принятии решения о выпуске животных после их стерилизации. Эти проблемы мешают качественно исполнять полномочия.

«По этому закону есть некоторое непонимание. Ведь даже строительством питомников мы не решим проблему. Например, городской Совет обращает внимание Государственной Думы, что необходимо на федеральном уровне предусмотреть ответственность хозяев домашних животных за то, что они выбрасывают своих питомцев на улицу», — отметила председатель Горсовета Наталья Филюрина.

Известно также, что похожее обращение о ситуации с безнадзорными животными на депутатов Законодательного собрания края готовится за подписью мэра Красноярска Сергея Еремина.

Ситуация с бездомными собаками обострилась в Красноярске с середины февраля, когда в городе было найдено несколько тел жителей со следами нападений животных. В конце месяца был задержан Евгений Петрюк, глава управления управления дорог, инфра­структуры и благоустройства — ведомства, отвечающего за отлов собак. Ему инкриминируется халатность, повлекшая смерть двух и более лиц. Мерой пресечения для Петрюка выбран домашний арест.

В городе появился штаб по борьбе с бездомными собаками, а в некоторых районах даже введено чрезвычайное положение. На этой неделе появилась также информация, что в национальном парке Столбы загрызли марала, и одновременно — что в городе стали находить трупы собак.

Депутат Городского совета Роман Крастелев полагает, что федеральный закон действительно несовершенен, однако наиболее количество вопросов о ситуации все же стоит адресовать городской администрации.

«Ответственность за происходящее — на департаменте городского хозяйства и УДИБе. Новые нормы о гуманном обращении с собаками не внезапно были введены с 1 января. Закон был принят в 2018 году, но некоторые пункты были отложены, чтобы муниципалитеты могли подготовиться. Еще тогда депутаты предлагали городской администрации заложить деньги на проектирование муниципальных питомников. Но администрация не сделала ничего. И если было понятно, что жить по этому закону мы не сможем, то надо было бить тревогу еще в прошлом году. И только после того, как люди начали умирать, администрация задумалась о том, что закон несовершенен. Само обращение проблем не решит, администрация города должна просто отказаться от трат на свои инициативы с подсветкой и потратить деньги на проект питомника, либо начать закупать услугу по содержанию безнадзорных животных», — рассказал он.

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