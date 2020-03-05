Арбитраж отказался отстранять конкурсного управляющего новосибирского «Холидея»

Арбитражный суд Новосибирской области отказал «Альфа-Банку», требовавшему отстранить от выполнения обязанностей конкурсного управляющего банкротящегося «Холидея» Трофима Кузнецова.

О принятом арбитражом решении сообщается в карточке дела «Холидея» в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Напомним, «Альфа-Банк» потребовал отстранить Трофима Кузнецова от управления банкротством ООО «Компания Холидей» в декабре прошлого года.

Как пояснили «Континенту Сибирь» в финансовом учреждении, оно было «мотивировано установлением обстоятельств его (Трофима Кузнецова – «КС») аффилированности с конечным бенефициаром должника Николаем Скороходовым, совершением действий в интересах подконтрольного Скороходову ООО «НСК Холди» и в ущерб иным кредиторам». Представитель участников должника, управляющий партнер юридической компании «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева, отметила, что подавать подобные жалобы – право кредиторов, однако в положительном решении суда она тогда усомнилась. «Мы считаем, что эта жалоба не будет удовлетворена», — сказала «Континенту Сибирь» Ирина Гребнева.

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