Пивоваренный завод «Балтика» в Красноярске продан. Предприятие не работало с 2015 года. Предполагается, что большая часть его территории будет сдаваться в аренду. Эксперты полагают, что объект может быть привлекательным для небольших производств, но со сдачей недвижимости под офисы могут возникнуть проблемы.

«Балтика» продала свой завод в Красноярске новосибирской группе компаний «Сибверк». Речь идет о территории в 5,3 гектара, включающей 12 зданий общей площадью 41 тыс. кв. м, полностью обеспеченных инженерными коммуникациями.

Как сообщают в пресс-службе пивоваренной компании, новый собственник рассчитывает открыть на территории предприятия непищевое производство, а свободные площади сдавать в аренду.

Заметим, в сообщении «Балтики» сферой деятельности покупателя называются инвестиции и управление недвижимостью, а сам «Сибверк» на своем официальном сайте обозначает себя как «одна из крупнейших оптово-розничных компаний в сибирском регионе», которая более 25 лет работает на рынке канцелярских товаров и книжной продукции.

Средства от продажи «Балтика» рассчитывает направить на развитие бизнеса.

«Мы закрыли сделку в феврале. У нас нет планов по закрытию других заводов в ближайшее время», — пояснил президент ООО «Пивоваренная компания «Балтика», исполнительный вице-президент Carlsberg Group по региону Восточная Европа Ларс Леманн.

Покупателя на объект пивоваренная компания искала с начала года. Брокером выступала компания Knight Frank St. Petersburg. Как утверждается, интерес к активу проявляли небольшие предприятия, однако собственник не был заинтересован в продаже имущества по частям.

«Поэтому, несмотря на ряд запросов от производственных компаний, в конечном итоге комплекс целиком был приобретен инвестором, который в дальнейшем будет предоставлять эти площади малому и среднему бизнесу», — рассказывает генеральный директор Knight Frank St. Petersburg Николай Пашков.

Стоимость сделки не называется, но известно, что в момент объявления торгов завод выставлялся за 280 млн рублей, что более чем вдвое ниже рыночной стоимости.

Производство на заводе «Балтики» в Красноярске прекратилось в 2015 году. Причиной компания называла рост налоговой нагрузки, ограничение мест продажи пива и в целом «давление на пивоваренную отрасль». Известно, что часть оборудования с предприятия была вывезена. Краевые власти занимались поисками инвестора для возобновления производства и даже, по их утверждениям, нашли. Однако «Балтика» тогда отказалась продавать объект. Однако с момента выставления актива на продажу через Knight Frank St. Petersburg владельцы, наоборот, стали заявлять о необходимости как можно скорее реализовать лот, поскольку его содержание требовало значительных затрат. Рассматривалась возможность редевелопмента территории под коммерческую или жилую застройку, и эксперты считали такое развитие событий достаточно вероятным.

Руководитель департамента коммерческой недвижимости риэлторской компании «Аревера» Татьяна Толкачева считает, что найти арендаторов под производственные нужды новому собственнику реально, но со сдачей площадей под офисы могут возникнуть трудности.

«Офисные площади на бывшей производственной территории будут востребованы мало, только как приложение к собственному производству. К тому же «Балтика» достаточно удалена от делового центра. Чтобы найти таких арендаторов новому собственнику вероятно придется демпинговать, сдавая офисы не дороже, чем за 400 рублей за квадратный метр. Конечно, для совсем небольших помещений эта планка может быть немного повыше. Из плюсов объекта можно выделить, что транспортная доступность в этом месте в принципе неплохая, и проблем с парковочными местами здесь практически нет», — рассуждает Толкачева.

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