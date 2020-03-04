Банк ВТБ объявил об уменьшении на 2,4 п.п. ставок по кредитам наличными в рамках базовой линейки. Теперь минимальная ставка для зарплатных клиентов по программе «Люди дела» составляет всего 7,5% годовых, для других категорий заемщиков – от 7,9% при оформлении кредита свыше 1 млн рублей и 8,9% – менее 1 млн.

«ВТБ стремится к повышению доступности банковских продуктов для населения, и на фоне улучшения макроэкономической ситуации и снижения ключевой ставки мы приняли решение улучшить условия выдачи кредитов, – прокомментировал руководитель департамента розничных продуктов, старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов. – 7,5% — одно из лучших условий на российском розничном рынке, позволяющие потребителям реализовать свои финансовые планы наступающей весной с максимальной выгодой».

Новые условия действуют в случае оформления страхования и доступны клиентам до 30 апреля 2020 года. Без подключения программы страхования кредит можно оформить по ставке от 11,5%. Кредит наличными на любые цели в ВТБ можно получить от 50 тыс. до 5 млн рублей и сроком до семи лет. Клиенты могут оформить заявку на сайте, в мобильном приложении «ВТБ-Онлайн» на операционной системе iOS, в контакт-центре или офисе ВТБ.

По итогам 2019 года кредитный портфель ВТБ в сегменте кредитования наличными вырос на 14%, до 1,36 трлн рублей. Они остаются самыми востребованными розничными продуктами. Чаще всего их берут для ремонта в квартире, на покупку дорогостоящей техники, мебели или для приобретения автомобиля. Мужчины по статистике обращаются за кредитом чаще женщин, их доляв выдачах банка составляет 58%. Средний размер займа у мужчин на 45 тыс. рублей выше, чем у женщин – 691 тыс. против 645 тыс. рублей соответственно.

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