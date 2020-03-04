В Новосибирске под контролем регионального минстроя достроят еще один проблемный дом – в микрорайоне «Закаменский». Какие инструменты и ресурсы будут для этого задействованы, «Континент Сибирь» узнал во время выездного совещания под руководством замминистра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, прошедшего 4 марта на стройплощадке долгостроя.

Для достройки проблемных объектов в Новосибирской области действует широкий набор инструментов государственной поддержки, который позволяет адресно работать с каждым проблемным объектом. Для завершения строительства дома в «Закаменском» (строение 12) министерство совместно с мэрией Новосибирска, застройщиком и дольщиками разрабатывает индивидуальную схему достройки, в том числе с применением механизма масштабных инвестиционных проектов.

Во время выездного совещания замминистра строительства Новосибирской области обсудил с руководством жилищно-строительного кооператива (ЖСК) перспективы завершения строительства объекта. «Важно, чтобы в этой работе активную и конструктивную позицию занимали сами граждане и созданные ими ЖСК. Применяя все возможные механизмы господдержки, которые сегодня представлены на территории нашего региона, гражданам удается добиваться хороших результатов. Такими примерами являются дома по улицам Учительская, Кошурникова, Залесского, завершенные при помощи всех представленных мер поддержки», – отметил Алексей Колмаков.

Для завершения строительства жилого дома № 12 в микрорайоне «Закаменский» необходимо более 200 млн рублей. В 2019 году мэрия Новосибирска направила на достройку этого объекта 45 млн рублей в рамках программы по реализации масштабных инвестиционных проектов (МИП). Кроме того, оказаны меры государственной поддержки в виде предоставления субсидий. Так, в 2018-2019 годах из бюджетов Новосибирской области и Новосибирска – в рамках реализации государственной программы МУП «Горводоканал» – направлено более 5,7 млн рублей (30%) на подключение (технологическое присоединение) к сетям водоснабжения и водоотведения жилого дома (строение 12) в микрорайоне «Закаменский».

Как прокомментировал Алексей Колмаков, сегодня для завершения строительства данного объекта прорабатывается возможность софинансирования из средств ППК «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Новосибирской области» (ППК «Фонд»). В частности в ППК «Фонд» должны быть направлены заявки с приложением необходимых пакетов документов от ЖСК.

В Новосибирской области действует ряд мер поддержки в сфере долевого строительства, а также разрабатываются и внедряются новые меры. Реализация данных мер позволила в 2019 году с привлечением бюджетных средств восстановить права 727 граждан пяти проблемных объектов, находящихся в реестре минстроя Новосибирской области. Всего за год решены проблемы 2143 дольщиков на 13 домах. В 2020 году планируется направить на достройку проблемных объектов 279 млн из областного бюджета, что позволит привлечь еще более 1 млрд рублей из федерального бюджета через созданный ППК «Фонд».

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