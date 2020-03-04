Новосибирский «Электроагрегат» возглавил Александр Деришев

Совет директоров новосибирского завода «Электроагрегат» прекратил полномочия генерального директора предприятия Александра Рудских, назначив на эту должность Александра Деришева.
Решение о кадровых перестановках в руководстве завода на прошедшем заседании Совета директоров было принято единогласно. Александр Деришев возглавит «Электроагрегат» с 5 марта текущего года. В решении Совета директоров уточняется, что топ-менеджер назначен сроком на один год. У нового генерального директора предприятия нет доли в уставном капитале АО «Электроагрегат» и его акций.
Александр Деришев, предположительно, является родственником члена Совета директоров АО «Электроагрегат» Ивана Деришева, который владеет 47,9 % в уставном капитале предприятия. Еще 29,6 % уставного капитала АО «Электроагрегат» принадлежит Дарье Деришевой. Кроме того, Иван Деришев возглавляет ООО «Торговый дом «Электроагрегат». Напомним, ранее знакомый с ситуацией источник «Континента Сибирь» предположил, что теперь уже бывший гендиректор «Электроагрегата» Александр Рудских может занять недавно освободившийся пост главы Дзержинского района Новосибирска.