Незаконные постройки уберут из парков и скверов Новосибирска

По поручению мэра Новосибирска Анатолия Локтя в парке им. Кирова демонтируют незаконные строения. Это продолжение работы городских властей по благоустройству зеленых зон в городе. В дальнейшем планируется навести порядок во всех парках и скверах Новосибирска. Для этого в мэрии создана специальная комиссия, которая выявляет незаконные постройки в местах, предназначенных для отдыха горожан.

«Мы сегодня в Генеральном плане города отразили все зеленые зоны Новосибирска, пока они называются рекреационными. В дальнейшем, после проведения кадастровых работ, они будут определены как городские леса, парковые зоны и т. д. Очень важно их сохранять и следить, чтобы там не велась незаконная застройка. К сожалению, были допущены определенные перекосы в предыдущие десятилетия, есть незаконные постройки: и не только на периферии, но и в центре города. В Первомайском сквере, в парке им. Кирова, например, такие постройки существуют. Мы прошли все юридические процедуры и действуем в правовом русле. Подчеркну, нет борьбы с малым бизнесом, у нас другая цель — защитить зеленые зоны, чтобы там была возможность у горожан гулять, отдыхать, дышать свежим воздухом. Ради этого мы наводим сегодня порядок», — сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Два здания, в одном из которых расположилось кафе, а второе вообще не эксплуатировалось, были построены во входной зоне парка им. Кирова в 2009 году.

По материалам суда, два земельных участка площадью 155 кв. м и 149 кв. м были переданы мэрией города Новосибирска ООО «Диво» по договору аренды для размещения и эксплуатации кафе. Срок действия последнего договора истек в 2014 году. Несмотря на это, ООО «Диво» продолжало пользоваться спорным земельным участком для эксплуатации нестационарных объектов в отсутствие правовых оснований и отказывалось их демонтировать.

13 февраля 2019 арбитражный суд Новосибирской области принял к рассмотрению исковое заявление МБУК «Парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова» к ООО «Диво» о ликвидации двух самовольных построек. По просьбе ответчика суд назначил проведение судебной экспертизы зданий для целей определения соответствия критериям капитального строения предмета спора. Экспертной организацией было установлено, что здания не являются объектами капитального строительства.

На основании этого заключения исковые требования были уточнены — демонтаж строений, незаконно находящихся на земельном участке, находящемся на праве постоянного (бессрочного) пользования МБУК «ПКиО имени С. М. Кирова».

Суд первой инстанции вынес решение в пользу владельца земли, но ООО «Диво» подало сначала апелляционную, а затем кассационную жалобу. Однако 20 февраля арбитражный суд Западно-Сибирского округа оставил это решение без изменений, а жалобы ответчика — без удовлетворения.

«Никаких документов у парка на эти объекты не было. Этот объект мы давно хотели убрать, — подчеркнул Анатолий Локоть. — Мы хотели пойти цивилизованным путем. Понимая, что люди вложили какие-то средства, мы на протяжении пяти лет пробовали разговаривать о возможности переноса объектов. Но, не найдя компромисса, подали в суд с требованием демонтировать эти здания. После долгого разбирательства суд принял нашу сторону».

Сейчас ООО «Диво» уже начало выполнять решение суда. Ликвидацию незаконных построек компания проводит полностью за свой счет.

«Жалоб от жителей на громкую музыку или нарушение посетителями кафе общественного порядка не поступало. Но вопрос не в этом, — отметил депутат Совета депутатов Новосибирска Александр Бурмистров. — Все постройки, расположенные в зеленых зонах, должны находиться там только на законных основаниях. Надо отдать должное этой организации, что они не стали прятаться, закрывать юридическое лицо. У нас в городе, к сожалению, есть такая проблема. Незаконные автомойки на улице Жуковского годами не могут ликвидировать. Ни решения судов, ни служба судебных приставов не могут повлиять на ситуацию. Здесь компания наняла подрядчика, и демонтаж начался практически сразу после вынесения решения суда».

Незаконные постройки находились во входной зоне парка им. Кирова, который является одним из самых старых в Новосибирске. На их месте планируют обустроить зеленую зону. Дендрологи уже разрабатывают проект ландшафтного дизайна, который буде воссоздавать атмосферу 40-х годов прошлого века, когда этот парк открылся.

«Жители привыкли к этому парку, и мы не хотим сильно менять его внешний облик, — подчеркнул Анатолий Локоть. — Здесь достаточно объектов питания, в этом году мы расширили зону аттракционов для детей. Поэтому основная наша задача — сделать его максимально зеленым, чтобы по нему можно было с удовольствием гулять».

Сейчас городские власти ведут планомерную работу по развитию и благоустройству зеленых зон в Новосибирске. Специальная комиссия мэрии объехала все парки и скверы города с целью выявления незаконных построек. Уже начат судебный процесс по демонтажу стеклянного кафе в Первомайском сквере. Принято решение не продлевать с его владельцами договор аренды.

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